Xiaomi 17T-serie verschijnt vermoedelijk al in mei met minstens 6500 mAh-accu

Terwijl de Xiaomi 17 nog op zijn Europese debuut wacht, lekken de eerste details over de 17T-serie al uit. En waar Xiaomi's T-serie telefoons meestal een half jaar na de hoofdserie aangekondigd worden, komen de modellen dit jaar mogelijk eerder dan verwacht.

In het kort De Xiaomi 17T en 17T Pro verschijnen naar verluidt al in mei, vier maanden eerder dan hun voorgangers

Verwacht grotere accu's, mogelijk silicium-koolstofbatterijen, met capaciteit van boven de 6500 mAh

Xiaomi kiest voor de MediaTek Dimensity 8500 en 9500 om de concurrentie met de Snapdragon 8-serie aan te gaan

Hoe zat het ook alweer? Xiaomi brengt aan het eind van het jaar meestal de hoofdserie uit voor de Chinese markt. Dit zijn premium vlaggenschepen met high-end specificaties én meestal de krachtigste Snapdragon-processor van Qualcomm. Het duurt dan meestal tot begin van het jaar voordat dat model Europa bereikt.

De Xiaomi 15T-serie zette de standaard voor de huidige batterijduur; de 17T moet die grens met nieuwe silicium-techniek verleggen

Een half jaar later volgt dan het T-model. Dat model draait meestal onder een Dimensity-chip van MediaTek, is iets eenvoudiger van aard en daardoor een stukje goedkoper. En alhoewel we in Europa nog steeds moeten wachten totdat de Xiaomi 17 hier uit is, zien we de eerste signalen van de 17T en zelfs de 17T Pro.

Verschuiving in de releasecyclus

Volgens een recent verschenen bericht op het Chinese Weibo zouden de Xiaomi 17T (typenummer 2602DPT53G/P12A) en Xiaomi 17T Pro (typenummer 2602EPTC0G/P12U) maar liefst vier maanden eerder komen dan de 15T en 15T Pro. Die kwamen in september van 2025 uit wat zou betekenen dat de 17T-serie al in mei verschijnt. Xiaomi synchroniseert de nummering met de iPhone-generaties en slaat daarom het getal 16 over.

De reden voor het vervroegen van de lancering zou kunnen liggen in de verwachte release van de Apple iPhone 17e. Die wordt ook eerder dan gebruikelijk verwacht, mogelijk in het eerste kwartaal van 2026. Een vroege lancering van de 17T geeft het toestel meer kans tegenover Apple's voordeliger alternatief en Xiaomi zou tevens anticiperen op de komst van de Galaxy S26 FE van rivaal Samsung. Al bestaan over dat toestel nog geen concrete geruchten.

Onder de motorkap kiest Xiaomi naar verluidt voor de Dimensity 8500- en 9500-chipsets. Qua prestaties komen die in de buurt van de duurdere Snapdragon 8 Gen 5 en Snapdragon 8 Elite Gen 5. Deze keuze stelt Xiaomi in staat om agressief op prijs te concurreren zonder significante concessies te doen aan de rekenkracht.

Ondanks de forse stap naar minimaal 6500 mAh blijft de interne voetafdruk gelijk dankzij een hogere energiedichtheid

Focus op silicium-koolstofbatterijen met meer capaciteit

De bron verwacht dat de camera's en beeldschermen grotendeels overeenkomen met vorig jaar. Houd dus rekening met een drievoudig camerasysteem van 50+50+12MP en schermen van 6,83" groot. Wel zou Xiaomi verbeteringen willen aanbrengen in de batterijcapaciteit die momenteel op 5500 mAh steekt. Door over te stappen van "gewone" Lithium-batterijen naar vernieuwde silicium-koolstofbatterijen kan een hogere energiedichtheid in hetzelfde formaat gerealiseerd worden. Eerdere geruchten spraken over dat de 17T-modellen wel eens boven de 6500 mAh-grens kunnen uitkomen zonder dat de telefoons daardoor dikker worden.

Lees ook:Zo koop je in Europa toch een Xiaomi 17 Pro of Pro Max

Of Xiaomi trouwens voornemens is beide modellen in Europa uit te brengen is nog maar de vraag. De Xiaomi 17 Pro sloeg officieel Europa over maar is wel als import verkrijgbaar. Of de 17T Pro hetzelfde lot beschoren is valt nog maar te bezien.

Als eerste de Xiaomi 17T hebben? Wees er direct bij als de verkoop start en mis geen introductie-deals. Geef een geldig e-mailadres op! Schrijf je ook in voor de nieuwsbrief Mail mij als eerste

Als eerste de Xiaomi 17T Pro hebben? Wees er direct bij als de verkoop start en mis geen introductie-deals. Geef een geldig e-mailadres op! Schrijf je ook in voor de nieuwsbrief Mail mij als eerste