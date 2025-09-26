Eerste beeld van nieuw design Samsung Galaxy Buds 4 gelekt

Een opgedoken icoontje diep in de code van One UI 8.5 is ons eerste bewijs dat Samsung werkt aan een vernieuwde Galaxy Buds 4. De oordopjes moeten nog uitkomen maar nu al blijkt dat Samsung voor een nieuw ontwerp kiest.

Nu zegt een icoontje ook maar zoveel, maar we zien wel degelijk een verschil tussen de huidige Buds 3 en de toekomstige Buds 4. Het kan de stijl van het icoontje zijn maar de oordopjes lijken een stuk te worden, met name van de stam.

Die stam introduceerde Samsung vanaf de Galaxy Buds 3, waardoor de oordopjes sterk leken op de AirPods van Apple. Dat ontging veel mensen niet en Samsung, en dan met name de Samsung-ontwerpers, kregen veel kritiek voor deze kopieeractie en gebrek aan originaliteit.

Icoontje gevonden in One UI 8.5

Dat verandert niet vanaf de Galaxy Buds 4 want ook die beschikt over een stam, en lijkt met de rondingen misschien nog wel meer op hun Apple-tegenhangers. Dat blijkt tenminste uit het getoonde icoontje dat Android Authority in de code van One UI 8.5 vond.

Als eerste de Samsung Galaxy Buds 4 hebben? Ontvang eenmalig een e-mail zodra deze te koop is Geef een geldig e-mailadres op! Schrijf je ook in voor de nieuwsbrief Verstuur

Gek is dat beide icoontjes siliconen in-ear tips tonen terwijl de Buds 3 dat helemaal niet heeft. Kijken we dus stiekem niet naar de Buds 4 Pro omdat de Buds 3 Pro die in-ear tips wel heeft? Zolang Samsung de oordopjes niet officieel heeft aangekondigd weten we het niet, maar hopelijk krijgen we daar dus snel antwoord op.