NieuweMobiel.NL

Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide CAD-renders tonen opvallend breed ontwerp

Geruchten

Samsung werkt achter de schermen aan een bredere versie van de Galaxy F Fold. Bouwtekeningen van deze Fold Wide zijn nu verschenen en als we die vergelijken met eerder uitgelekte beelden van de Fold 8 dan valt goed op wat Samsung van plan is.

In het kort

  • Nieuwe beeldverhouding: De Fold 8 Wide krijgt een korter en breder ontwerp, vergelijkbaar met de BlackBerry Passport
  • Cameraconfiguratie: Het toestel beschikt over slechts twee camera's aan de achterzijde, één minder dan de reguliere Fold 8
  • Marktpositie: Samsung anticipeert met dit model op de verwachte release van Apple’s eerste foldable in het najaar van 2026

Na jarenlang kleine updates aan haar foldables uit te voeren lijkt Samsung nu klaar om weer eens flink te experimenteren. Nadat het eerder nog beperkt de TriFold uitbracht, waarvan voorraden telkens razendsnel uitverkocht raakten, is het nu de beurt aan aan een bredere foldable. Deze Fold 8 Wide oogt uitgeklapt als een tablet, maar waar hij ingeklapt op lijkt weten we nog niet goed te omschrijven.

CAD-render van binnenkant en buitenkant Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide foldable

Want ingeklapt oogt de Fold 8 Wide erg breed en vierkant. Een beetje als een paspoort. Dat doet ons dan meteen denken aan de BlackBerry Passport. Grote verschil is dat bij deze Samsung geen fysiek toetsenbord aanwezig is én dat er binnenin een waar tablet-scherm schuil zit

Schermverhouding Wide-variant beperkt productiviteit

Zowel deze CAD-renders van de Fold 8 Wide als die van de eerder verschenen Fold 8 doken op bij AndroidHeadline. En dus maakten zij de vergelijking tussen beide foldables waardoor je goed een idee krijgt van hoe groot beide toestellen ten opzichte van elkaar zijn.

Visuele vergelijking van de Fold 8 en de Fold 8 Wide foldables van Samsung op schaal

Zoals uit bovenstaande afbeelding duidelijk wordt, is de Fold 8 Wide stukken minder hoog van de Fold 8. De extra breedte valt wel mee als we beide telefoons op elkaar leggen. Hierdoor beschikt de reguliere Fold 8 toch over meer schermoppervlakte dan de Wide. Die laatste zal door z'n aspect ratio meer geschikt zijn voor media-consumptie terwijl de Fold 8 je productiever maakt doordat hij makkelijker meerdere apps tegelijk kan tonen.

Geopende Samsung Galaxy Z Fold 8 en Fold 8 Wide over elkaar heen gelegd om verschil in formaat aan te tonen

Concessies op camera-vlak bij Wide-model

Dat Samsung de Wide mogelijk als eenvoudiger dan de Fold 8 positioneert blijkt wel uit het aantal camera's achterop. We zien er twee bij de Wide, tegenover drie bij de Fold 8. Verwar "eenvoudig" niet met "goedkoop". Alhoewel we niet verbaasd zouden zijn als de Wide goedkoper dan de Fold 8 wordt, gaan we er niet vanuit dat deze significant goedkoper wordt. Daarvoor moet je bij Samsung nog altijd de Flip-serie zijn.

Close-up van de cameramodule van de Samsung Galaxy Z Fold 8 en Fold 8 Wide foldable

Strategische zet tegenover aanstaande iPhone Fold

Naar verwachting zal de Galaxy Z Fold 8 Wide samen met de overige Fold- en Flip-modellen in het najaar van 2026 aangekondigd worden. Dat zal ook rond de verwachtte release van Apple's eerste foldable liggen; de iPhone Fold. Ook daarvan gaat het gerucht dat deze relatief breed is. Samsung wil daar niet op wachten en anticipeert alvast met een eigen model.

Martijn Rodenboog
Martijn Rodenboog
Hoofdredacteur
Martijn is als oprichter van NieuweMobiel.NL verantwoordelijk voor zowel de technische als de strategische ontwikkeling van het platform. Met een achtergrond in de ICT heeft hij de website vanaf de start in 2002 volledig zelf ontwikkeld en onderhoudt deze tot op de dag van vandaag.
