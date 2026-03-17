“Samsung Galaxy Z Fold 8 krijgt 15% grotere accu dan voorganger”

Een accucapaciteit van 5000 mAh is tegenwoordig het minimum voor de meeste telefoons, maar voor Samsung's Fold-serie markeert dit een belangrijke mijlpaal. Het is voor het eerst dat Samsung de 5000 mAh grens passeert met een foldable.

In het kort De Samsung Galaxy Z Fold 8 krijgt vermoedelijk een 5000 mAh batterij, een stijging van 15% t.o.v. de Fold 7

Samsung negeert voorlopig modernere silicium-koolstoftechniek (Si-C) uit angst voor een herhaling van het Note 7-fiasco

Concurrent Honor biedt met de Magic V6 al 6660 mAh, wat de conservatieve koers van Samsung benadrukt

Samsung gaf bij de Fold 7 destijds prioriteit aan een slanke behuizing. Hierdoor is er minder ruimte voor de batterij waardoor de capaciteit op 4400 mAh uitkwam. Voor een telefoon met een dergelijk groot beeldschermoppervlakte is dat erg weinig. De Fold 8 biedt hier eindelijk verbetering, al blijft de stap bescheiden.

De Fold 7 werd geprezen om zijn dunheid, maar bekritiseerd om de beperkte accuduur. Kan de Fold 8 dit herstellen?

Dat blijkt tenminste uit een gerucht op het Nederlandstalige GalaxyClub. Zij vonden naar verluidt de toekomstige batterij die Samsung in de Fold 8 wil toepassen met een gezamenlijke typische capaciteit van 5000 mAh.

Ondanks een grotere batterijcapaciteit zal de Galaxy Z Fold 8 geen records verbreken. Zo past Honor in haar vergelijkbare Magic V6 een 6660 mAh exemplaar toe. Dit verschil komt door het toepassen van de silicium-koolstoftechniek, waar Samsung blijft vasthouden aan de minder efficiënte lithium-ion-techniek. Deze zogenaamde Si-C accu's kennen een hogere energiedichtheid waardoor je uit een fysiek kleinere batterij toch meer mAh haalt.

Angst voor Note 7-herhaling remt innovatie bij Samsung

Samsung lijkt nog niet klaar voor Si-C-batterijen en dat is gelet op het Note 7-fiasco ook een begrijpelijke beslissing. Het terugroepen van dat model kostte het bedrijf 4,6 miljard euro. Doordat de batterij te krap in de behuizing zat kon deze in extreme gevallen in brand vliegen. Samsung neemt dus geen enkel risico meer als het gaat om batterijen.

Hoewel de batterij van de Fold 8 vermoedelijk groter is, gaan we er niet vanuit dat het toestel dat ook is. Samsung heeft met haar recente Galaxy Z-serie duidelijk een weg ingeslagen waar de focus op dunheid ligt. En daardoor stegen de verkoopcijfers ook aanzienlijk. Volgens cijfers van Counterpoint verkocht Samsung 2,5x meer Fold 7-exemplaren dan van de Fold 6. Hierdoor is de Fold 7 het best verkopende Fold-model van Samsung sinds het uitbrengen van de eerste Fold in 2019.

Bron: GalaxyClub