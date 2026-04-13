Gelekte Samsung Galaxy Z Flip 8 renders tonen stagnerend ontwerp

De CAD-renders van de Samsung Galaxy Z Flip 8 zijn gelekt en tonen nauwelijks verschil met zijn voorganger. En dat geldt ook voor de afmetingen. Wat precies houdt Samsung allemaal achter?

In het kort Ontwerp : Identiek aan de Flip 7 met hetzelfde 4,1 inch coverscherm en twee camera's

Hardware : Mogelijke hardware-upgrades verwacht in plaats van nieuw uiterlijk

Focus: Samsung lijkt innovatie te sparen voor een mogelijke 'Wide' variant

We moeten met een loep speuren naar de verschillen tussen de Flip 8 en Flip 7. De afmetingen zijn nagenoeg gelijk en het aantal camera's en de indeling op het buitenste scherm ogen identiek. Dat betekent dus twee ronde cameralenzen op een verder schermvullende voorzijde.

En ook de selfiecamera binnenin zit op de oude vertrouwde plek. De maker van deze renders, @onleaks, heeft zelfs dezelfde blauwe kleur van de Flip 7 gebruikt waarmee ook hij lijkt aan te geven niet te weten wat er dit jaar anders is. De renders verschenen overigens dit keer bij MyMobile die het hoogste bod bij @onleaks uitbracht.

Het is goed om te vermelden dat dergelijke CAD-renders kunnen verschillen met de productieversie van de Flip 8. Ergens is dat te hopen want zo weinig verschil is zelfs voor Samsung ongebruikelijk. Ergens hopen we daarom dat we hier kijken naar de Flip 8 FE, maar misschien is dat teveel gevraagd.

Mocht dit wel daadwerkelijk de Flip 8 zijn dan zullen de verschillen onder de motorkap te vinden zijn. Denk aan verbeterde camera-sensoren, snellere chipsets of vernieuwde AI-functies.

Samsung kondigt haar nieuwe foldables doorgaans aan het begin van de zomer aan, vermoedelijk in juli 2026. Naast deze Flip 8 worden dan ook een nieuwe Fold en mogelijk een derde foldable verwacht. Die laatste zal breder zijn dan de Fold en heeft dan een breedbeeld-formaat na te zijn uitgevouwen. Of er dit jaar ook een opvolger van de TriFold komt is onbekend.