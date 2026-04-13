Favorieten

Je hebt nog geen favoriete producten gevonden!

Ontdek de producten op onze website en klik op het hart-icoontje om producten aan deze favorieten-lijst toe te voegen.

Begin met ontdekken
NieuweMobiel.NL

Gelekte Samsung Galaxy Z Flip 8 renders tonen stagnerend ontwerp

Geruchten

De CAD-renders van de Samsung Galaxy Z Flip 8 zijn gelekt en tonen nauwelijks verschil met zijn voorganger. En dat geldt ook voor de afmetingen. Wat precies houdt Samsung allemaal achter?

In het kort

  • Ontwerp: Identiek aan de Flip 7 met hetzelfde 4,1 inch coverscherm en twee camera's
  • Hardware: Mogelijke hardware-upgrades verwacht in plaats van nieuw uiterlijk
  • Focus: Samsung lijkt innovatie te sparen voor een mogelijke 'Wide' variant

We moeten met een loep speuren naar de verschillen tussen de Flip 8 en Flip 7. De afmetingen zijn nagenoeg gelijk en het aantal camera's en de indeling op het buitenste scherm ogen identiek. Dat betekent dus twee ronde cameralenzen op een verder schermvullende voorzijde.

CAD-render van de Samsung Galaxy Z Flip 8 in blauwe uitvoering in gesloten toestand van voren en achteren

En ook de selfiecamera binnenin zit op de oude vertrouwde plek. De maker van deze renders, @onleaks, heeft zelfs dezelfde blauwe kleur van de Flip 7 gebruikt waarmee ook hij lijkt aan te geven niet te weten wat er dit jaar anders is. De renders verschenen overigens dit keer bij MyMobile die het hoogste bod bij @onleaks uitbracht.

Samsung Galaxy Z Flip 8 CAD renders verschillende hoeken

Het is goed om te vermelden dat dergelijke CAD-renders kunnen verschillen met de productieversie van de Flip 8. Ergens is dat te hopen want zo weinig verschil is zelfs voor Samsung ongebruikelijk. Ergens hopen we daarom dat we hier kijken naar de Flip 8 FE, maar misschien is dat teveel gevraagd.

Mocht dit wel daadwerkelijk de Flip 8 zijn dan zullen de verschillen onder de motorkap te vinden zijn. Denk aan verbeterde camera-sensoren, snellere chipsets of vernieuwde AI-functies.

Als eerste de Samsung Galaxy Z Flip 8 hebben?

Wees er direct bij als de verkoop start en mis geen introductie-deals.

Geef een geldig e-mailadres op!

Samsung kondigt haar nieuwe foldables doorgaans aan het begin van de zomer aan, vermoedelijk in juli 2026. Naast deze Flip 8 worden dan ook een nieuwe Fold en mogelijk een derde foldable verwacht. Die laatste zal breder zijn dan de Fold en heeft dan een breedbeeld-formaat na te zijn uitgevouwen. Of er dit jaar ook een opvolger van de TriFold komt is onbekend.

foldablesgalaxy z flip 8onleakssamsung
Delen:
Martijn Rodenboog
Hoofdredacteur
Martijn is als oprichter van NieuweMobiel.NL verantwoordelijk voor zowel de technische als de strategische ontwikkeling van het platform. Met een achtergrond in de ICT heeft hij de website vanaf de start in 2002 volledig zelf ontwikkeld en onderhoudt deze tot op de dag van vandaag.
