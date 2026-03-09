Oppo Find N6 komt 17 maart met vouwloos scherm en stylus-support

De eerstvolgende foldable van Oppo wordt dinsdag 17 maart 2026 verwacht. Het gaat om de Find N6 en het zal zich willen onderscheiden met een scherm zonder zichtbare en voelbare vouw en een 200MP camerasysteem.

In het kort Lancering : Oppo presenteert de Find N6 op dinsdag 17 maart 2026

Specificaties : Het toestel krijgt een 200MP Hasselblad-camera en een 6000 mAh siliciumkoolstof-batterij

Innovatie: Introductie van een 'Zero-Feel Crease' vouwscherp met ondersteuning voor een stylus

Foldables zijn niet alleen veelbelovend, ze bieden daadwerkelijk oplossingen voor bestaande problemen. Hoe stop je een groter scherm in een kleine behuizing? En hoe kun je maximaal productief zijn met iets wat je handzaam in je broekzak draagt? Maar vroege foldables hebben ook problemen. Over de duurzaamheid bijvoorbeeld of over een lelijke zichtbare vouw.

Verbeterde IP59-rating voor betere bescherming

Oppo claimt met de Find N6 de vouw en kwetsbaarheid aan te pakken. Waar de Find N5 met een IPX9-rating geen enkele stofdichtheid bood, moet de IP59-certificering van de N6 theoretisch beter beschermen tegen binnendringend vuil, al blijft volledige stofdichtheid (IP6X) uit de buurt.

Oppo probeert met een nieuwe vouwtechniek de concurrentie van Samsung en Google voor te blijven

Zero-Feel Crease scherm met stylus-ondersteuning

Het scherm, door Oppo gedoopt tot Zero-Feel Crease, moet de zichtbare vouw elimineren. In de praktijk zal moeten blijken of deze techniek ook op de lange termijn standhoudt tegen materiaalmoeheid. Dit is niet de enige wijziging van het scherm. Een teaser die Oppo online zette toonde ook ondersteuning voor een stylus. Samsung schrapte eerder nog stylus-ondersteuning voor zijn Galaxy Fold-lijn. Teleurgestelde fans hebben nu dus een alternatief om naar uit te wijken.

Compacte 6000 mAh siliciumkoolstof-batterij

De reden waarom Samsung sinds de Fold 7 stopte met stylus-ondersteuning was om het toestel dunner te maken. En toch oogt de Oppo Find N6 ondanks z'n stylus-ondersteuning niet dik. Mogelijk komt dit door het gebruik van een siliciumkoolstof-anode voor de batterij. Deze technologie heeft een hogere energiedichtheid dan standaard lithium-ion, waardoor een capaciteit van 6000 mAh mogelijk is zonder de behuizing drastisch te verzwaren

200MP Hasselblad-camerasysteem met periscooplens

Naast een scherm zonder kreukels beschikt de Oppo Find N6 over een 200MP Hasselblad Ultra-Clear camerasysteem. Het is nog even onduidelijk waaruit dat systeem precies bestaat, maar we zien vier sensoren waaronder een telephoto met periscooplens.

Verwachte prijs en beschikbare kleuren

We verwachten de Oppo Find N6 in de kleuren oranje/goud, zilver en zwart. Adviesprijzen zijn op moment van schrijven niet voor handen maar als zijn voorganger een indicatie is dan rekenen we op een bedrag van rond de €1700.