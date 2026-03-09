Samsung Galaxy S26-serie vestigt pre-orderrecord in Korea, Europese start stroever

Samsung zegt al 1,35 miljoen exemplaren van de Galaxy S26-serie in thuisland Zuid-Korea te hebben verkocht tijdens de pre-order fase. Dat is meer dan de 1,3 miljoen exemplaren dat het destijds van de S25-serie verkocht. Deze cijfers zijn echter beperkt tot Samsung's thuismarkt, waar loyaliteit traditioneel hoger ligt.

In het kort Samsung noteert 1,35 miljoen pre-orders voor de S26-serie in Zuid-Korea, een stijging t.o.v. de S25-serie

De Galaxy S26 Ultra is verantwoordelijk voor 70% van de totale afzet

Interne data van NieuweMobiel.NL wijst op een aanzienlijk lagere interesse in Europa vergeleken met voorgaande jaren

Van het aantal verkopen nam de S26 Ultra maar liefst 70% voor z'n rekening. Daarvan verkocht Samsung er dus net geen miljoen exemplaren van in Zuid-Korea alleen. Dit duidt op een verdere verschuiving naar het Ultra-segment, wat Samsung's marges beschermt bij een stagnerende totale afzet.

De S26 Ultra domineert de verkoopcijfers, maar interne statistieken tonen een daling in de totale vraag naar de S26-serie buiten Korea

Van het Plus-model weten we van voorgaande jaren dat het het minst best verkopende model is, en dat zal dit jaar ongetwijfeld ook zo zijn. Er waren voorafgaand aan de release geruchten dat het model ingeruild zou worden voor een dun Edge-model; de commerciële flop van de S25 Edge dwong Samsung echter terug naar het behoudende trio.

Pre-order recordcijfers: Focus op de Zuid-Koreaanse thuismarkt Serie Pre-order (stuks) Duur pre-order periode Gemiddelde per dag Galaxy S26 1,35 miljoen 7 dagen ~192.000 Galaxy S25 1,3 miljoen 11 dagen [1] ~118.000 Galaxy S24 1,21 miljoen 7 dagen ~173.000 Galaxy S23 1,09 miljoen 7 dagen ~155.000

[1] De pre-orderperiode voor de S25-serie was langer (11 dagen) vanwege de nationale feestdagen rondom Seollal (Koreaans Nieuwjaar).

Prijsverhoging remt Europese adoptie

Hoewel de cijfers in Seoul rooskleurig zijn, registreert ons platform een opvallende trend: de Europese consument lijkt vooralsnog de hand op de knip te houden. De click-through rates en pre-order conversies op NieuweMobiel.NL blijven significant achter bij de lancering van de S25-serie. Waar concurrent Apple de vanaf-prijzen gelijk hield, zelfs ondanks het verhogen van het opslaggeheugen van het basismodel, prijst Samsung zich in het huidige economische klimaat uit de markt.

De Samsung Galaxy S26-serie ging 25 februari in de pre-order waarna Samsung de eerste exemplaren een week later op 4 maart verscheepte. Van de S26 Ultra was de meest favoriete kleur niet Cobalt Violet, de nieuwe paarse kleur, en ook niet Samsung's eigen exclusieve kleuren Silver Shadow of Gold Pink. Het zijn de reguliere witte en zwarte uitvoeringen die tot dusver het vaakst over de toonbank gingen.

