OnePlus 15T op Weibo: 7500 mAh-accu in gerecycled compact design

OnePlus heeft op Weibo een afbeelding geplaatst waarop we voor het eerst officieel het ontwerp van de OnePlus 15T zien. Het compacte toestel moet vlaggenschipwaardige prestaties krijgen. OnePlus is van plan het toestel in maart van 2026 in China aan te kondigen, de rest van de wereld volgt hopelijk snel.

In het kort Extreme accudichtheid : Gebruikt nieuwe silicium-koolstoftechniek voor 7500 mAh in een compacte 6,32 inch behuizing

Top-specificaties : Uitgerust met de Snapdragon 8 Elite Gen 5, maar mist nog steeds een ultra-groothoeklens

Onzekere release: Aankondiging in China vindt plaats in maart 2026; Europese beschikbaarheid is historisch onwaarschijnlijk

De OnePlus 15T is niet de eerste poging van OnePlus om een kleine krachtpatser neer te zetten. Ook de OnePlus 13T was een compact vlaggenschip maar die kreeg een vrij beperkte release in China. Daar buiten zouden we hem leren kennen als de 13s maar van een wereldwijde lancering was geen sprake.

Het design blijft nagenoeg ongewijzigd ten opzichte van de 13T, op de flink grotere accu na

Consumenten in Europa hoeven voorlopig niet te rekenen op een officiële release, aangezien OnePlus compacte T-modellen tot dusver exclusief voor de Chinese thuismarkt houdt. OnePlus liet bij de 13T weten na te denken over een Europese release maar dat resulteerde tot dusver niet in een daadwerkelijke Europese release.

Specificaties: Dunste schermranden en nieuwe accutechniek

Dat zou jammer zijn want de OnePlus 15T belooft een "droomtelefoon" te worden, als we de woorden van de bijbehorende Weibo-post mogen geloven. Denk aan een 6,32 inch scherm met de dunste schermranden van dit moment. Ondanks dit relatief compacte toestel zit er binnenin een 7500 mAh grote accu die met 100W snel opgeladen kan worden. Ondanks de 100W-snellaadfunctie zal een volledige laadcyclus van 0 naar 100% door de enorme 7500 mAh-capaciteit aanzienlijk langer duren dan de gebruikelijke 30 minuten van kleinere topmodellen.

De achterzijde van de OnePlus 15T (links) naast zijn voorganger, de 13T (rechts); het circulaire camera-eiland en de afwerking blijven vrijwel identiek

Deze tegenstrijdigheid komt door het toepassen van de nieuwe silicium-koolstofbatterijtechniek waar veel Chinese merken momenteel opzien mee baren. Deze techniek biedt een hogere energiedichtheid (mAh per cm3) dan traditionele lithium-ion-accu's, waardoor de behuizing dun kan blijven. Grote fabrikanten zoals Apple en Samsung wachten de ontwikkeling van deze techniek nog even af maar OnePlus niet. Het gevolg is een veel langere accuduur in een telefoonbehuizing die niet dikker is.

Andere specificaties van de 15T zijn een Snapdragon 8 Elite Gen 5-processor. Deze chipset van Qualcomm moet zorgen voor vlaggenschip-prestaties, al is thermische throttling in een compacte behuizing van 6,3 inch een reëel risico bij langdurige belasting. Het camerasysteem bestaat vermoedelijk uit een 50 MP hoofdcamera en een telelens met 3,5x optische zoom. Een ultra-groothoekcamera waarmee je brede landschapsportretten schiet ontbreekt wederom.

Droomtelefoon of niet, het design van de OnePlus 15T oogt sterk op dat van de 13T. Die zag er destijds veelbelovend uit al is het maar de vraag of consumenten deze kopieeractie zullen waarderen. Het antwoord weten we nog deze maand wanneer OnePlus het toestel in haar thuismarkt China aankondigt. Zodra een Europese lancering verwacht wordt dan melden wij ons weer.