Nothing Phone (4a) Pro officieel: Mid-range specs in een iPhone-jasje

Het Britse Nothing heeft tijdens het MWC de nieuwe Nothing Phone (4a) Pro uit de doeken gedaan. Het ontwerp van deze middenklasser lijkt wel wat op de premium iPhone 17 Pro van Apple met een toestelbreed camera-eiland. Maar toch is het toestel van Nothing een stuk goedkoper.

In het kort Design : Aluminium unibody met een horizontaal camera-eiland en 137 Glyph-leds

Camera : Sony LYT700C-hoofdsensor en een 50MP periscooplens met 3,5x optische zoom

Hardware: Snapdragon 7 Gen 4-chipset met een startprijs van €479 (8/128GB)

De Nothing Phone (4a) Pro beschikt net als de iPhone 17 Pro over een aluminium unibody. Daar houden de gelijkenissen niet op. Ook de layout van het camera-eiland is net als die bij Apple en loopt over de gehele breedte door. Nothing voorziet het eiland daarnaast van de Glyph Matrix. Dit is een verzameling van 137 mini-LED's en kan informatie tonen over de batterij, klokken en een spiegel.

De Nothing Phone (4a) Pro in drie kleuruitvoeringen; het camera-ontwerp vertoont sterke gelijkenissen met de iPhone 17 Pro-serie

Het draait bij de Pro uiteraard om de kwaliteit van de camera's. Nothing maakt gebruik van een Sony LYT700C beeldsensor met optische beeldstabilisatie (OIS). We vinden dezelfde sensor in de edge 60-serie van Motorola en de Find X8-familie van Oppo waarmee deze zichzelf lang en breed bewezen heeft. Er is tevens een 50MP zoomcamera aanwezig met periscooplens. Die brengt optisch beelden 3,5x dichterbij. Digitaal weet het toestel 140x in te zoomen, zo meldt het persbericht trots. De digitale zoom van 140x is in de praktijk echter onbruikbaar door extreme interpolatie (het softwarematig 'bijverzinnen' van pixels).

Snapdragon 7 Gen 4 binnenin, Glyph Matrix buitenop

Hoewel Nothing een IP65-certificering opgeeft, wat officieel enkel voor sproeidichtheid staat, claimt de fabrikant zelf dat het toestel een korte onderdompeling tot 25 centimeter gedurende 20 minuten moet overleven. Dit is een opvallende tussenstap die niet voldoet aan de strengere IP67-norm voor waterdichtheid. Verder is het scherm met 6,83 inch iets groter, de 1.5K resolutie iets scherper en de 144Hz weergave iets vloeiender dan voorheen.

Prijzen en beschikbaarheid

Onder de motorkap treffen we een Snapdragon 7 Gen 4-chip van Qualcomm aan. Deze is bedoeld voor midrange-telefoons waar de Pro, ondanks z'n naam doet vermoeden, deel van uitmaakt. Zo krijgt het toestel een bijbehorende prijs van €479 voor de configuratie met 8GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte.

Dat laatste is wel wat karig anno 2026. Er is echter een versie met ruimere 12+256GB beschikbaar voor €549. Beschikbare kleuren zijn zilver, roze en zwart. Verwacht de Nothing Phone (4a) Pro vanaf 27 maar in de winkels. Bestellen kan vanaf 13 maart.

De Nothing Phone (4a) Pro gaat daarmee rechtstreeks de concurrentie aan met de nog aan te kondigen Samsung Galaxy A57. Die komt met veel gelijkwaardige specificaties op de markt en zal mogelijk ook gelijk geprijsd zijn. Al beschikt de Galaxy niet over de Glyph Matrix achterop.