Eerste foto’s Samsung Galaxy A57 bevestigen nieuw design

Z'n bestaan lijkt vanwege het succes van de Galaxy A5x-reeks gegarandeerd, maar toch ontbrak tot op heden ieder spoor van hem. We hebben het over de Galaxy A57, mogelijk één van Samsungs best verkopende smartphones. Maar dan moet hij wel eerst aangekondigd worden.

De Galaxy A56 gaat alweer een jaar mee en dus tijd voor een opvolger

De Galaxy A56 is één van de bestverkopende Galaxy-telefoons van dit moment. In cijfers van Counterpoint over Q3 van 2025 staat het toestel in de top 10 best verkopende smartphones ter wereld. In sommige Europese landen staat het midrange toestel zelfs in de top 5, waaronder Duitsland.

Eerste beelden van de Galaxy A57

Ondanks dat succes staat een opvolger al in de coulissen. De Galaxy A57 laat zich nu voor het eerst zien bij de Chinese goedkeuringsinstantie Tenaa. En uit deze foto's blijkt dat Samsung enkele veranderingen gaat doorvoeren.

Eerste beeld van de Galaxy A57

Zo zien we allereerst een frisse nieuwe kleur: paars. Ook past Samsung hetzelfde cameraplateau toe als het op de S26-serie van plan is. Hierbij zijn de camera's op een verhoogd eilandje geplaatst dat in dezelfde kleur als de achterkant gespoten is, zo luiden althans de geruchten.

Eerdere berichten over een dunnere behuizing kunnen we aan de hand van deze foto's niet bevestigen. Ook die informatie zou van Tenaa afkomstig zijn en sprak over een dikte van 6,9 millimeter, tegenover 7,4 millimeter van de Galaxy A56.

Verwachte Galaxy A57 specificaties

De overige Galaxy A57 specificaties waarover het eerdere Tenaa-rapport sprak, zijn:

Scherm 6.6" FHD+ resolutie Iets kleiner, mogelijk dunnere schermranden Camera 50MP hoofd, 12MP ultra-groothoek en 5MP macrocamera Ongewijzigd 12MP selfiecamera Ongewijzigd Prestaties Exynos 1680-processor op max. 2,9 GHz Hogere grafische prestaties dankzij Xclipse 550 GPU van AMD Geheugen 8+128GB en 12+256GB aan RAM+opslag Ongewijzigd

Uit bovenstaande tabel blijkt dat Samsung geen wijzigingen te willen doorvoeren aan de camera's, en ook de batterij blijft ongewijzigd op 5000 mAh. Dat is opvallend, aangezien concurrenten in deze prijscategorie inmiddels werken met silicium-koolstof-batterijen van ruim 6000 mAh. Hieruit kunnen we concluderen dat Samsung vooral met een nieuw design klanten probeert te behouden of te winnen.

Als eerste de Samsung Galaxy A57 hebben? Wees er direct bij als de verkoop start en mis geen introductie-deals. Geef een geldig e-mailadres op! Schrijf je ook in voor de nieuwsbrief Mail mij als eerste

De lancering van de Galaxy A57 staat mogelijk voor maart op de planning. Dat is traditiegetrouw de maand waarin Samsung haar nieuwe Galaxy A5x, A3x en A2x modellen onthult.