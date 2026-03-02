Motorola edge 70 fusion officieel: Stijlvol linnen-uiterlijk verhult bekende hardware

Lenovo heeft tijdens het begin van het Mobile World Congress de Motorola edge 70 fusion officieel aangekondigd. Dit toestel oogt erg stijlvol dankzij z'n afgeronde schermranden en premium materialen die voelen en ogen als nylon of linnen.

In het kort Designfocus : De Motorola edge 70 fusion valt op door een achterzijde van geweven nylon of linnen en een aan alle zijden afgerond 144Hz-display

Minimale upgrade : Intern is het toestel vrijwel identiek aan de edge 60 fusion, met uitzondering van een bescheiden update naar de Sony LYTIA 710-sensor

Lange ondersteuning: Motorola belooft zes jaar aan beveiligingsupdates, wat keurig is voor deze prijsklasse van €429,99

Wie puur voor de harde specificaties gaat, vindt in de edge 70 fusion weinig nieuws; deze zijn nagenoeg identiek aan zijn voorganger, de edge 60 fusion. Alleen de sensor van de hoofdcamera is gewijzigd van een Sony LYTIA 700C naar een LYTIA 710, maar nog altijd 50MP groot en voorzien van optische beeldstabilisatie (OIS) voor scherpe beelden, zelfs bij beweging of in het donker.

Stijlvol bellen met de Motorola edge 70 fusion in diverse Pantone-kleuren

De 13MP ultragroothoek en 32MP selfiecamera zijn gelijk, net als de batterijcapaciteit van 5200 mAh en de 67W TurboPower snelladen. De rekenkracht is ditmaal afkomstig van de Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3-chipset en het scherm is ditmaal aan alle zijden afgerond en voorzien van een extra vloeiende 144Hz schermweergave. Lenovo roemt de kleurechtheid van het paneel dat gevalideerd is door de kleurenexperts van Pantone.

Prijs en beschikbaarheid: Zes jaar updates voor 430 euro

Verwacht de edge 70 fusion vanaf maart in de winkels in de Pantone-kleuren Country Air (lichtblauw), Orient Blue (paars), Sporting Green en Silhouette (grijs). De vanafprijs bedraagt €429,99 en daarvoor krijg je 8/256GB aan geheugen. Motorola garandeert beveiligingsupdates tot zes jaar na de introductie van het toestel.