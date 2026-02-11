Favorieten

Je hebt nog geen favoriete producten gevonden!

Ontdek de producten op onze website en klik op het hart-icoontje om producten aan deze favorieten-lijst toe te voegen.

Begin met ontdekken
NieuweMobiel.NL

Uitgebreid lek Motorola edge 70 fusion toont vijftal Pantone-kleuren

Geruchten

Er zijn uitgebreide persafbeeldingen uitgelekt van de aankomende Motorola edge 70 fusion. De eerste beelden van dit stijlvolle toestel doken eind januari al op. De nieuwe renders onthullen drie nieuwe Pantone-uitvoeringen en bevestigen sommige specificaties.

In het kort

  • Nieuwe renders tonen vijf Pantone-kleuren voor edge 70 fusion
  • Verwacht een 7000mAh grote Si/C-accu en waterdichte IP68/69 behuizing
  • Gerucht: slechts 3 jaar updates, minder dan concurrentie
Motorola edge 70 fusion gelekte kleuren door @evleaks
Door @evleaks gelekte Motorola edge 70 fusion in vijftal Pantone-kleuren

Evan Blass deelt een uitgebreide set productrenders van de edge 70 fusion, in iedere kleur en ook de marketingfoto's worden getoond. Het zijn met name deze lifestylefoto's die enkele specificaties bevestigen. De beelden bevestigen onder meer de aanwezigheid van stereospeakers en een waterdichte behuizing.

Als eerste de Motorola edge 70 fusion hebben?

Wees er direct bij als de verkoop start en mis geen introductie-deals.

Geef een geldig e-mailadres op!

Vijf Pantone-kleuren

We zien de Motorola edge 70 fusion hieronder in een viertal kleuren: Country Air, Orient Blue, Silhouette, Sporting Green en Blue Surf. Het zijn stuk voor stuk Pantone-kleuren waarbij Motorola een accentkleur rondom de cameramodule toepast.

Motorola edge 70 edge via @evleaks
Motorola edge 70 edge via @evleaks
Motorola edge 70 edge via @evleaks
Motorola edge 70 edge via @evleaks
Motorola edge 70 edge via @evleaks
Motorola edge 70 edge via @evleaks
Motorola edge 70 edge via @evleaks
Motorola edge 70 edge via @evleaks
Motorola edge 70 edge via @evleaks
Motorola edge 70 edge via @evleaks
Motorola edge 70 edge via @evleaks
Motorola edge 70 edge via @evleaks
Motorola edge 70 edge via @evleaks
Motorola edge 70 edge via @evleaks
Motorola edge 70 edge via @evleaks
Motorola edge 70 edge via @evleaks
Motorola edge 70 edge via @evleaks
Motorola edge 70 edge via @evleaks
Motorola edge 70 edge via @evleaks
Motorola edge 70 edge via @evleaks
Motorola edge 70 edge via @evleaks
Motorola edge 70 edge via @evleaks
Motorola edge 70 edge via @evleaks
Motorola edge 70 edge via @evleaks
Motorola edge 70 edge via @evleaks
Motorola edge 70 edge via @evleaks
Motorola edge 70 edge via @evleaks
Motorola edge 70 edge via @evleaks
Motorola edge 70 edge via @evleaks
Motorola edge 70 edge via @evleaks
Motorola edge 70 edge via @evleaks
Motorola edge 70 edge via @evleaks
Motorola edge 70 edge via @evleaks
Motorola edge 70 edge via @evleaks
Motorola edge 70 edge via @evleaks
Motorola edge 70 edge via @evleaks
Motorola edge 70 edge via @evleaks
Motorola edge 70 edge via @evleaks
Motorola edge 70 edge via @evleaks
Motorola edge 70 edge via @evleaks

Niet iedere kleur is hetzelfde. Zo heeft de Blue Surf een achterkant die oogt en voelt als textiel, terwijl de andere kleuren een soort fijn gaas gebruiken. Deze textuur biedt extra grip, waardoor het toestel minder snel uit de hand glijdt. Dankzij de behuizing met MIL-STD-810H certificering en een hoge IP68/69-rating hoef je je geen zorgen te maken over val- of waterschade.

Motorola edge 70 fusion lifestyle photos via @evleaks
Lifestyle foto bevestigd stereo-geluid

Enorme accu, slank design

Van de Motorola edge 70 fusion werd eerder al gezegd dat het een 6,78" groot toestel is met ruime 7000mAh batterij. Vermoedelijk past Motorola hier een silicium-koolstof-batterij toe die bekendstaat om zijn hoge energiedichtheid. En omdat deze niet dikker zijn dan traditionele lithium-ion-batterijen is het toestel toch compact en dun.

Lees ook:Motorola edge 70 fusion komt eraan: dit zijn de eerste foto's en specs

Een nadeel dat wij in de specificatielijst zien is de beloofde update-duur. Met slechts drie jaar is die niet erg lang, en zelfs bijna de helft van wat Samsung op haar Galaxy A-serie aanbiedt.

Bron: X @evleaks

edge 70 fusionevleakslenovomotorola
Delen:
Martijn Rodenboog
Martijn Rodenboog
Hoofdredacteur
Martijn is als oprichter van NieuweMobiel.NL verantwoordelijk voor zowel de technische als de strategische ontwikkeling van het platform. Met een achtergrond in de ICT heeft hij de website vanaf de start in 2002 volledig zelf ontwikkeld en onderhoudt deze tot op de dag van vandaag.
Samsung galaxy unpacked 2026
Eindelijk: Samsung bevestigt datum Galaxy Unpacked voor S26-serie
Odido meldt datalek
Groot datalek bij Odido: klantgegevens en IBAN-nummers buitgemaakt na cyberaanval
Top