Uitgebreid lek Motorola edge 70 fusion toont vijftal Pantone-kleuren

Er zijn uitgebreide persafbeeldingen uitgelekt van de aankomende Motorola edge 70 fusion. De eerste beelden van dit stijlvolle toestel doken eind januari al op. De nieuwe renders onthullen drie nieuwe Pantone-uitvoeringen en bevestigen sommige specificaties.

Verwacht een 7000mAh grote Si/C-accu en waterdichte IP68/69 behuizing

Gerucht: slechts 3 jaar updates, minder dan concurrentie

Door @evleaks gelekte Motorola edge 70 fusion in vijftal Pantone-kleuren

Evan Blass deelt een uitgebreide set productrenders van de edge 70 fusion, in iedere kleur en ook de marketingfoto's worden getoond. Het zijn met name deze lifestylefoto's die enkele specificaties bevestigen. De beelden bevestigen onder meer de aanwezigheid van stereospeakers en een waterdichte behuizing.

Vijf Pantone-kleuren

We zien de Motorola edge 70 fusion hieronder in een viertal kleuren: Country Air, Orient Blue, Silhouette, Sporting Green en Blue Surf. Het zijn stuk voor stuk Pantone-kleuren waarbij Motorola een accentkleur rondom de cameramodule toepast.

Niet iedere kleur is hetzelfde. Zo heeft de Blue Surf een achterkant die oogt en voelt als textiel, terwijl de andere kleuren een soort fijn gaas gebruiken. Deze textuur biedt extra grip, waardoor het toestel minder snel uit de hand glijdt. Dankzij de behuizing met MIL-STD-810H certificering en een hoge IP68/69-rating hoef je je geen zorgen te maken over val- of waterschade.

Lifestyle foto bevestigd stereo-geluid

Enorme accu, slank design

Van de Motorola edge 70 fusion werd eerder al gezegd dat het een 6,78" groot toestel is met ruime 7000mAh batterij. Vermoedelijk past Motorola hier een silicium-koolstof-batterij toe die bekendstaat om zijn hoge energiedichtheid. En omdat deze niet dikker zijn dan traditionele lithium-ion-batterijen is het toestel toch compact en dun.

Een nadeel dat wij in de specificatielijst zien is de beloofde update-duur. Met slechts drie jaar is die niet erg lang, en zelfs bijna de helft van wat Samsung op haar Galaxy A-serie aanbiedt.

