Apple geeft ruim 12 jaar oude iPhone 5s een iOS-update

Eigenaren van een iPhone 5s uit 2013 zullen binnenkort verrast zijn: Apple brengt ruim 12 jaar na dato nog een iOS-update uit. Het gaat niet om het nieuwe iOS 26 met de vernieuwde Liquid Glass-interface, maar om een beveiligingsupdate van iOS 12. Hierdoor kan het toestel gebruik blijven maken van iMessage en FaceTime.

In het kort Apple brengt onverwachte beveiligingsupdate uit voor iPhone 5s (2013)

iOS 12.5.8 is noodzakelijk voor behoud iMessage en FaceTime

Zonder update werken deze diensten niet meer na januari 2027

Apple kondigde de update aan op haar supportpagina. Het gaat om iOS versie 12.5.8, momenteel de laatste versie voor iPhones zoals de iPhone 5s, iPhone 6 en de iPhone 6 Plus. De update is volgens Apple nodig om iMessage en FaceTime te kunnen blijven gebruiken.

iOS 12.5.8 update voor de iPhone 5s uit 2013

iOS 12.5.8 installeert namelijk nieuwe certificaten. Deze zijn nodig om je iPhone veilig te laten communiceren met de servers van Apple. Installeer je de update niet, dan werken deze diensten na januari 2027 niet meer.

Bijzonder: na ruim 12 jaar nog een software-update

Het is doorgaans niet gebruikelijk dat mobiele telefoons van meer dan 10 jaar oud nog softwareondersteuning krijgen. Het dichtst komt de Fairphone 6 in de buurt die 8 jaar aan software-updates krijgt. Dat Apple ook oudere modellen nog langdurig ondersteunt is mooi meegenomen. Het komt de levensduur alleen maar ten goede en het zorgt dat tweedehands iPhones relatief veel opbrengen.

Apple bracht de iPhone 5s in het najaar van 2013 uit en bracht tot 2018 nog nieuwe iOS-versies voor het toestel uit. Hierna volgden nog wel enkele beveiligingsupdates, maar de iOS-versie bleef vanaf toen op 12 steken. De 5s was de laatste iPhone met een klein 4 inch scherm. Vanaf de iPhone 6 stapte Apple over op minimaal 4.7 inch.