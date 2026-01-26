Apple AirTag 2 officieel: 50% luider én groter zoekbereik

Apple heeft een vernieuwde AirTag uitgebracht. Deze sleutelzoeker behoudt hetzelfde ronde ontwerp en is net als zijn voorganger in slechts één kleur verkrijgbaar: wit. Maar hij kan wel twee dingen beduidend beter.

In het kort Apple lanceert AirTag 2 met 50% luidere speaker

Zoekbereik is 1,5x groter dankzij nieuwe UWB-chip

Ontwerp blijft gelijk, per direct te koop voor €35

De belangrijkste verbeteringen van de AirTag 2 zijn de krachtigere luidspreker en groter bereik. Apple claimt 50% meer geluid waardoor de kans groter is dat je je sleutelbos terugvindt. Wat hierbij ook helpt is dat het gebied waarin de tracker gevonden wordt 1,5x groter is geworden.

Nieuwe generatie AirTag ziet er hetzelfde uit, is flink luider

Dit is te danken aan de tweede generatie Ultra Wide Band-technologie (UWB). Wie op zijn iPhone of Apple Watch de Zoek mijn-app opent, ziet precies in welke richting de AirTag 2 zich bevindt. En is om wat voor reden dan ook de nieuwe AirTag te ver weg, dan helpen andere iPhone-gebruikers automatisch mee zoeken dankzij het Zoek mijn-netwerk. Met 1 miljard actieve gebruikers is er dus altijd iemand dichtbij.

Een geruststelling voor gebruikers: de AirTag 2 werkt nog steeds op een vervangbare CR2032-knoopcelbatterij. De vernieuwde AirTag gaat net als zijn voorganger iets langer dan een jaar mee op één batterij.

Nu te bestellen

Apple introduceerde de AirTag in 2021 en sindsdien volgden ook anderen met soortgelijke producten. Zo lanceerde Google het Find My Device-netwerk voor Android, waarmee trackers van Chipolo en Motorola worden ondersteund. Toch blijft de naadloze integratie van de AirTag voor iPhone-gebruikers de doorslaggevende factor.

Met 1 miljard actieve iPhones is er altijd iemand dichtbij je AirTag

Zorgen over privacy hoef je volgens Apple niet te hebben. Wanneer een AirTag onbedoeld met je meereist dan krijg je daarvan een melding, of je nou een iPhone of Android-smartphone hebt. De vernieuwde AirTag is vanaf vandaag verkrijgbaar voor een bedrag van €35 of €119 voor een 4pack. Wie de sleutelhanger bij Apple bestelt kan ze laten voorzien van een inscriptie. Daarmee worden ze een stuk persoonlijker.

Vind je €35 teveel geld voor een Bluetooth tracker? De originele AirTag kost momenteel €30 en is nog steeds verkrijgbaar.