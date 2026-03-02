Europese variant Xiaomi 17 en 17 Ultra met Leica-cam uitgebracht, meteen verkrijgbaar

Xiaomi heeft de internationale versie van de Xiaomi 17 en 17 Ultra in Europa uitgebracht. Die eerste ligt momenteel zelfs al in de winkel, op de Ultra moet nog even gewacht worden.

In het kort Direct beschikbaar : De Xiaomi 17 is per direct verkrijgbaar in Europa vanaf €999, inclusief volledige ondersteuning voor Android Auto en Wear OS

Camera-krachtpatser : Het Ultra-model beschikt over een 1-inch sensor en een baanbrekende 200MP periscoopcamera met mechanische zoom

Leica Exclusive: De peperdure Leica Leitzphone (€1999) biedt een unieke draaibare cameraring voor fysieke zoomcontrole

Xiaomi kondigde de Xiaomi 17-serie eind 2025 al aan maar tot dusver waren de modellen alleen in China verkrijgbaar. Als import waren ze wel te koop. Nu kun je ze dus via de officiële weg verkrijgen, inclusief Europese garantieregels en software. En, in tegenstelling tot de import-versie kun je gewoon gebruikmaken van diensten als Android Auto en Wear OS-horloges koppelen.

De belangrijkste eigenschappen van de Xiaomi 17

De Europese Xiaomi 17 beschikt over een 6330 mAh-accu. Hoewel dit kleiner is dan de Chinese 7000 mAh-variant, blijft de laadsnelheid met 100W bedraad en 50W draadloos superieur aan de meeste concurrenten.

Voor een vlaggenschip is de Xiaomi 17 redelijk compact. Zo meet de schermdiagonaal 6,3 inch. Het M10 schermpaneel verbruikt volgens Xiaomi 23% minder stroom dan dat van de Xiaomi 15. Krachtig is het toestel ook. Binnenin vinden we de Snapdragon 8 Elite Gen 5 wat momenteel de krachtigste chipset van Qualcomm is.

De Light Fusion 950-sensor vormt het hart van de samenwerking met Leica, waarmee Xiaomi de aanval opent op de gevestigde orde van Samsung en Apple

De Xiaomi 17 is voorzien van een Leica-camerasysteem bestaande uit een Light Fusion 950-beeldsensor, 5x optische zoom en AI Ultra Zoom waarmee scherp tot 20x ingezoomd kan worden. De vanaf-prijs bedraagt €999 en is daarmee hoger dan het import-model. Beschikbare kleuren zijn Venture Green, Alpine Pink, Ice Blue en zwart. Er zijn versies met 256 of met 512 GB aan opslaggeheugen.

Xiaomi 17 Ultra met nog indrukwekkender Leica-camerasysteem

Ook de Xiaomi 17 Ultra is uitgebracht maar die ligt op moment van schrijven nog niet in de winkel. Deze is voor Ultra-begrippen erg dun met 8,29 millimeter. De nadruk ligt hier op de camera, met een ronde cameramodule die overigens niet draaibaar is. Hier tref je een 1-inch grote beeldsensor aan en een 200MP telephoto met een mechanisch-optische zoom van 75-100mm.

Dit is toch waar het bij de Xiaomi 17 Ultra om draait: de camera

DxOMark testte eerder al de Xiaomi 17 Ultra en kwam superlatieven tekort over de 200MP periscoopcamera. Hoewel de fotokwaliteit volgens DxOMark de top van de markt bestormt, blijft de videoperformance naar verluidt nog achter bij de Apple iPhone 17 Pro.

De Xiaomi 17 Ultra ligt vermoedelijk vanaf maart in de winkel vanaf €1499 in de kleuren Starlit Green, wit en zwart en met 512GB of 1TB aan opslag. Stevige prijzen voor een uitzonderlijk toestel.

Leica Leitzphone: Exclusieve niche-variant met fysieke zoomring

Xiaomi nam tot slot ook de Xiaomi 17 Ultra Leica Edition met zich mee naar Barcelona, al heet hij hier de Leica Leitzphone powered by Xiaomi. Dat is een mondvol voor in feite dezelfde telefoon als de Xiaomi 17 Ultra maar dan met een draaibare cameraring waarmee je kunt inzoomen.

Het toestel kent een iets andere kleur maar wel een flink hoger prijskaartje van maar liefst €1999. Dit is alleen het overwegen waard voor de echte Leica-fans onder ons.

