Exclusief: Motorola razr 70+ komt in Pantone-kleuren naar Europa

Lenovo, het moederbedrijf van Motorola, staat op het punt de Motorola razr 70+ aan te kondigen. Het nieuwe fliptoestel komt uit in een tweetal Pantone-kleuren waaronder African Violet-paars en Mountain View-groen. Naast het kleurenpalet zijn ook de eerste technische specificaties uitgelekt.

De Motorola razr 70+ zal deel gaan uitmaken van een brede familie van fliptelefoon. Zo verwachten we naast een reguliere razr 70 ook nog een razr 70 Ultra. Over die laatste twee gaan al langer geruchten, de razr 70+ is nieuw. En deze komt ook naar Europa toe.

Het toekomstige Pantone-kleurenpalet van de razr 70+, waarmee Lenovo inzet op lifestyle-esthetiek binnen de foldable-markt

Nieuws over de Motorola razr 70+ bereikte ons via een betrouwbare bron die meteen meer informatie kon verschaffen. Zo komt het toestel uit in Pantone African Violet en Mountain View . Dat zijn respectievelijk een paarse en groene kleuruitvoering.

We weten nog geen exacte lanceerdatum van het toestel, wel weten we iets over met hoeveel geheugen het toestel is uitgerust. Zo beschikt het toestel over 12GB aan werkgeheugen (RAM) en maar liefst 512GB aan ingebouwd opslaggeheugen. Hiermee nestelt de razr 70+ zich tussen de 8GB van het basismodel en de 16GB van de Ultra-variant, wat wijst op een krachtige middenklasser die geschikt is voor intensief multitasken.

Model Onderdeelnummer EAN13 Motorola razr 70+ African Violet PBCF0005SE 0840493618562 Motorola razr 70+ Mountain View PBCF004SE 0840493618555

Specificaties en lancering blijven vooralsnog onduidelijk

We gaan de komende tijd in de gaten houden of we meer informatie over dit nog onbekende toestel kunnen bemachtigen. Zo zijn we erg benieuwd naar het schermformaat en met welke camera's het is uitgerust. En ook als we een mogelijke lanceerdatum en adviesprijs weten dan melden we dat je graag hier als eerste.

Hoewel een exacte releasedatum nog ontbreekt, wijst de historie van de razr-lijn op een release in het tweede kwartaal. Zo werden de razr 60 en razr 60 ultra in april en mei uitgebracht.

