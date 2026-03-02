Apple iPhone 17e: Ceramic Shield 2 en MagSafe herstellen misser van voorganger

Aanwezig was Apple er niet, maar het Amerikaanse bedrijf heeft op de eerste dag van het Mobile World Congress in Barcelona wel de iPhone 17e aangekondigd. De nieuwe -e iPhone is ditmaal wel voorzien van magneten waardoor je MagSafe-accessoires kunt bevestigen op de achterkant.

In het kort MagSafe-correctie : Apple voegt eindelijk de ontbrekende magneten toe voor volledige ondersteuning van accessoires en 15W draadloos laden

Superieure duurzaamheid : Het nieuwe Ceramic Shield 2-glas belooft een drievoudige verbetering in krasbestendigheid ten opzichte van de 16e

Meer voor minder: Het instapmodel start nu direct bij 256GB opslag voor dezelfde adviesprijs van €719

Net als z'n voorganger krijgt de iPhone 17e een adviesprijs van €719 euro. Dat is bijzonder want het 128GB instapmodel is verdwenen. In de plaats daarvan krijg je nu 256GB aan opslaggeheugen. In tijden van krapte op de chipmarkt is dat een welkome verbetering.

Ook is er een nieuwe kleur naast de gebruikelijke witte en zwarte uitvoering: roze. Nog steeds heeft deze nieuwe iPhone -e een enkele camera achterop. Het gaat nog steeds om dezelfde 48MP Fusion-camera waarmee je tot 2x kunt inzoomen zonder kwaliteitsverlies.

MagSafe-integratie corrigeert grootste misser van voorganger

De iPhone 17e beschikt onder de motorkap over significante upgrades. Zo is er ditmaal MagSafe-ondersteuning. Dit betekent dat het uitgebreide ecosysteem van MagSafe-accessoires ook beschikbaar wordt voor de 17e. Toen Apple de iPhone 16e uitbracht kreeg het veel kritiek toen de ingebouwde magneten ontbraken. Daar komt Apple nu dus op terug.

Het scherm voorop de iPhone 17e meet nog telkens 6,1 inch groot met bovenin een inkeping voor Face ID. Nieuw is de verbeterde bescherming. Zo past Apple ditmaal Ceramic Shield 2 toe dat 3x krasbestendiger is dan het Ceramic Shield op de iPhone 16e.

Andere verbeteringen zijn de nieuwe Apple A19-chip die tevens voorzien is van de nieuwe C1X-modem. De C1X-modem is volgens Apple tweemaal sneller dan zijn voorganger. Ook is door de Qi2-ondersteuning die MagSafe mogelijk maakt de snelheid van draadloos opladen verdubbeld van 7,5 naar 15 Watt. Apple zegt de iPhone 17e vanaf 11 maart te kunnen leveren. Bestellen kan vanaf 4 maar om 15:15 precies.