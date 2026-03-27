Design van aankomende Motorola razr 70 ultra bekend door verschenen CAD-renders

Het regent de laatste dagen CAD-renders van nog onaangekondigde telefoons. Ditmaal is het de beurt aan de razr 70 ultra van Motorola. Of is het Lenovo? Hoe dan ook, we kijken alvast uit naar een fliptelefoon die iets dikker wordt dan z'n voorganger. Waarom dat zo is lees je hier.

In het kort Behuizing : Dikte neemt toe van 15,69 mm naar 15,8 mm (ingeklapt)

Design : Behoudt afgeronde hoeken en groot coverscherm, tegen de huidige hoekige trend in

Verwachting: Lancering vermoedelijk in april 2026, met focus op verbeterde batterijduur

Ook deze plaatjes zijn weer afkomstig van @onleaks. Deze Franse leaker heeft voor dit lek samengewerkt met XpertPick. We zien een overduidelijke fliptelefoon die prima thuishoort in Motorola's huidige razr-familie. Ook oogt het toestel nog altijd sterk op z'n voorganger, de razr 60 ultra, dankzij de afgeronde zijkanten en de schermvullende voorkant met twee camera-ogen.

Aan het design is dus niet veel gesleuteld, wat ergens wel opvallend is omdat de trend vandaag de dag vooral meer recht en hoekig is in plaats van bol. Toch is er verschil te bespeuren tussen deze 70 ultra en z'n voorganger en dat zijn de afmetingen.

Toegenomen dikte duidt op mogelijk grotere batterij

Was de razr 60 ultra ingeklapt nog 15,69 millimeter dik, de razr 70 ultra doet daar een beetje bij om op 15,8 millimeter uit te komen. Dat verschil zal met het oog nauwelijks waar te nemen zijn maar we vermoeden dat de toegenomen batterijcapaciteit dat wel is. De vorige accu kwam uit op 4700 mAh en wij gaan er vanuit dat de nieuwe razr ultra over meer beschikt.

De definitieve specificaties zijn echter nog niet binnen dus dit blijft speculeren. We moeten het voorlopig doen met deze plaatjes van de buitenkant. Lenovo kondigde de razr 60 ultra in april van 2025 aan. Als ze vasthouden aan een jaarlijkse release dan hoeven we nog maar even geduld te hebben voordat we ook de specificaties van de razr 70 ultra binnen hebben.