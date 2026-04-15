Exclusief: Motorola razr 70 verschijnt 29 april; beelden alle kleuren gelekt

Afbeeldingen van de aankomende Motorola razr 70 zijn verschenen. Deze nog aan te kondigen flipphone komt uit in vier Pantone-kleuren waaronder Sporting Green, Hematite, Bright White en Violet Ice. Beelden van dit kwartet lekten uit via insider Evan Blass, beter bekend als @evleaks.

In het kort Lek : Insider Evan Blass toont de razr 70 in Sporting Green, Hematite, Bright White en Violet Ice

Positionering : Het instapmodel behoudt forse schermranden en een kleiner coverscherm vergeleken met de Ultra-variant

Primeur: NieuweMobiel.NL heeft de hand gelegd op de embargodatum; lancering vindt plaats op 29 april

De razr 70 belooft niet alleen een fliptelefoon te worden, maar het is een heuse serie bestaande uit waarschijnlijk razr 70, de razr 70+ en de razr 70 ultra. Eerder konden we je al de toekomstige kleuren van die razr 70+ tonen en nu is het de beurt aan het instapmodel.



Dat we hier kijken naar het instapmodel uit de razr 70-serie blijkt wel uit de redelijk forse schermranden en dat het coverscherm niet de gehele voorzijde beslaat. Dit is iets wat we wel bij de ultra-versie zien. Zoals gebruikelijk bij Motorola zien we wel de bijzondere Pantone-kleuren en ieder met een eigen afwerking; van glossy tot textiel.

Geplande lancering van de razr 70

Intussen hebben wij mogelijk meer geleerd over de verwachte lanceerdatum van de razr 70. Zo loopt op woensdag 29 april het embargo op de razr 70+ af. Met andere woorden; dat is het moment waarop hij wordt aangekondigd. En als Motorola de hele razr 70-serie tegelijk aankondigt dan zien we dan dus ook deze razr 70 en z'n uitgebreidere razr 70 ultra officieel worden.

De keuze voor eind april is strategisch riskant; Motorola begeeft zich hiermee vlak voor de verwachte zomer-updates van concurrenten zoals Samsung. Het toestel zal direct moeten overtuigen met een scherpe prijs om de verouderde schermtechniek van het instapmodel te rechtvaardigen.