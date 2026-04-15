NieuweMobiel.NL

Exclusief: Motorola razr 70 verschijnt 29 april; beelden alle kleuren gelekt

Geruchten

Afbeeldingen van de aankomende Motorola razr 70 zijn verschenen. Deze nog aan te kondigen flipphone komt uit in vier Pantone-kleuren waaronder Sporting Green, Hematite, Bright White en Violet Ice. Beelden van dit kwartet lekten uit via insider Evan Blass, beter bekend als @evleaks.

In het kort

  • Lek: Insider Evan Blass toont de razr 70 in Sporting Green, Hematite, Bright White en Violet Ice
  • Positionering: Het instapmodel behoudt forse schermranden en een kleiner coverscherm vergeleken met de Ultra-variant
  • Primeur: NieuweMobiel.NL heeft de hand gelegd op de embargodatum; lancering vindt plaats op 29 april

De razr 70 belooft niet alleen een fliptelefoon te worden, maar het is een heuse serie bestaande uit waarschijnlijk razr 70, de razr 70+ en de razr 70 ultra. Eerder konden we je al de toekomstige kleuren van die razr 70+ tonen en nu is het de beurt aan het instapmodel.

Voor- en achterzijde Motorola razr 70 in Sporting Green met groene nylon afwerking
Motorola razr 70 in Hematite grijs met textielen afwerking en dubbele camera-unit
Motorola razr 70 in Bright White met aluminium frame en m armeren afwerking
Motorola razr 70 in Violet Ice roze kleur met scharnierdetails
Aankomende Motorola razr 70 flipphone in Sporting Green, Hematite, Bright White en Violet Ice

Dat we hier kijken naar het instapmodel uit de razr 70-serie blijkt wel uit de redelijk forse schermranden en dat het coverscherm niet de gehele voorzijde beslaat. Dit is iets wat we wel bij de ultra-versie zien. Zoals gebruikelijk bij Motorola zien we wel de bijzondere Pantone-kleuren en ieder met een eigen afwerking; van glossy tot textiel.

Geplande lancering van de razr 70

Intussen hebben wij mogelijk meer geleerd over de verwachte lanceerdatum van de razr 70. Zo loopt op woensdag 29 april het embargo op de razr 70+ af. Met andere woorden; dat is het moment waarop hij wordt aangekondigd. En als Motorola de hele razr 70-serie tegelijk aankondigt dan zien we dan dus ook deze razr 70 en z'n uitgebreidere razr 70 ultra officieel worden.

De keuze voor eind april is strategisch riskant; Motorola begeeft zich hiermee vlak voor de verwachte zomer-updates van concurrenten zoals Samsung. Het toestel zal direct moeten overtuigen met een scherpe prijs om de verouderde schermtechniek van het instapmodel te rechtvaardigen.

evleaks lenovomotorola razr 70
Gerelateerd nieuws

Martijn Rodenboog
Hoofdredacteur
Martijn is als oprichter van NieuweMobiel.NL verantwoordelijk voor zowel de technische als de strategische ontwikkeling van het platform. Met een achtergrond in de ICT heeft hij de website vanaf de start in 2002 volledig zelf ontwikkeld en onderhoudt deze tot op de dag van vandaag.
Oppo and hasselblad show find x9 ultra cameraphone
Design van Oppo Find X9 Ultra officieel onthuld, lancering volgt 21 april
Top