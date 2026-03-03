Oppo Find X9 Ultra komt officieel naar Europa: Einde aan grijze import

Tot dusver sloeg het Chinese Oppo het Europese vasteland over als het een Ultra-model van de Find X-serie aankondigde. Maar voor dit jaar kunnen wij hem hier ook kopen: de Find X9 Ultra. Het vlaggenschip wordt pas later dit jaar verwacht, maar zal dan voor het eerst ook buiten China verkrijgbaar zijn.

In het kort Eerste Ultra in Europa: Oppo brengt met de Find X9 Ultra voor het eerst zijn absolute topmodel officieel naar de Europese markt

Hasselblad-focus : Het toestel zet zwaar in op een geavanceerd imaging-systeem, ontwikkeld in samenwerking met Hasselblad

MediaTek Power: De smartphone wordt naar verluidt aangedreven door de nieuwe 3nm Dimensity 9500s-chipset

De Oppo Find X9-serie bestaat uit de reeds aangekondigde Find X9 en de Find X9 Pro. Daar mogen we later dit jaar ook de Find X9 Ultra aan toevoegen. Voorheen moesten mensen zich wenden tot grijze import met beperkte garantie en onduidelijkheid over toekomstige software updates.

De Oppo Find X9 en Find X9 Pro krijgen binnenkort gezelschap van de Find X9 Ultra

Oppo zet de samenwerking met Hasselblad voort voor de X9-serie. Het ligt in de lijn der verwachting dat de aanstaande Ultra-variant deze optische expertise maximaal benut om de concurrentie in het segment voor mobiele fotografie uit te dagen. Hier maakt Oppo ook geen geheim van, want het staat geschreven in hun persbericht.

De Find X9 Ultra integreert het meest geavanceerde imaging-systeem dat OPPO ooit voor een smartphone heeft ontwikkeld. De smartphone combineert next-gen optische technologie, waarmee het mobiele fotografie naar een nieuw niveau tilt.

MediaTek Dimensity 9500s: Een 3nm-krachtpatser voor Europa

Naast een camerasysteem dat samen met Hasselblad ontwikkeld is krijgt de Find X9 Ultra een processor van MediaTek, mogelijk de Dimensity 9500s die in januari van 2026 werd aangekondigd. Deze op 3nm gebouwde chipset is bedoeld voor vlaggenschepen. Oppo past MediaTek-chips vaker toe in haar Find X-serie. Zo zit in de Find X9 en Find X9 Pro de MediaTek Dimensity 9500 van MediaTek.

De keuze voor MediaTek in plaats van Qualcomm's Snapdragon-equivalent onderstreept de nauwe banden tussen Oppo en de Taiwanese chipbakker, wat cruciaal is voor de optimalisatie van ColorOS.

MediaTek is geen vreemde van Oppo: de chipsets vinden we ook in de overige Find X9-serie

Oppo hanteert een stapsgewijze onthullingsstrategie; details over de exacte lanceringsdatum en Europese adviesprijs volgen in de komende weken. Met deze gefaseerde onthulling poogt Oppo het momentum rondom de X9-serie vast te houden in de aanloop naar de Europese release. Gezien de historische prijsstelling van de Pro-modellen, ligt een Europese adviesprijs boven de €1299 in de lijn der verwachting.

Als eerste de Oppo Find X9 Ultra hebben? Wees er direct bij als de verkoop start en mis geen introductie-deals. Geef een geldig e-mailadres op! Schrijf je ook in voor de nieuwsbrief Mail mij als eerste

Gerelateerd nieuws 17 oktober 2025 Oppo onthult Find X9-serie op 28 oktober in Barcelona