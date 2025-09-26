Favorieten

NieuweMobiel.NL

Oppo onthult Find X9-serie op 28 oktober in Barcelona

Ook ColorOS 16 beleeft z'n debuut

Telefoonnieuws
10 uur geleden

De Oppo Find X9-serie komt eraan! En wel op dinsdag 28 oktober 2025. Plaats van aankondigen is Barcelona, Spanje. De serie was al eerder aangekondigd in China, maar maakt nu ook z'n internationale debuut.

Naast de Find X9 en Find X9 Pro zal het evenement draaien om ColorOS 16; Oppo's eigen schil dat op Android 16 gebaseerd is. Het draait bij versie 16 van ColorOS vooral om een soepelere ervaring, intelligentie en naadloze connectiviteit.

Oppo Find X9 Serie Global Announcement
Mark your calenders

De Find X9 belooft een interessante camera-telefoon te worden met een trio aan 50MP sensoren en een opvallend grote 7025 mAh batterij. Wie nog meer wil moet bij de Find X9 Pro zijn. Daarin zit een 7500 mAh exemplaar én een nog scherpere telephoto camera van 200MP. Meestal zien we de hoogste camera-resoluties terug bij de hoofdcamera.

Met Hasselblad

Oppo werkt in tegenstelling tot dochter OnePlus nog wel gewoon met Hasselblad voor de camera's dus reken maar op levensechte kleuren met veel detail. Beide telefoons draaien op een MediaTek Dimensity 9500-chip dat door TSMC op 3nm gebakken is. Opladen gaat net als z'n voorgangers weer lekker snel; met 80W bedraad of 50W draadloos.

Oppo Find X9 Expected Colors
Find X9 verwacht in Space Black, Titanium Grey en Velvet Red

De onthulling start om 16:00 Midden-Europese Tijd en je kunt hem in-persoon bijwonen als je 28 oktober in Barcelona bent. Thuis kijken kan ook, dan zet je de livestream aan. We hopen dan ook te horen hoe lang we nog moeten wachten voordat we beide telefoons kunnen kopen en voor hoeveel.

coloroscoloros16findx9findx9prooppo
Martijn Rodenboog
Martijn Rodenboog
Hoofdredacteur
Martijn is als oprichter van NieuweMobiel.NL verantwoordelijk voor zowel de technische als de strategische ontwikkeling van het platform. Met een achtergrond in de ICT heeft hij de website vanaf de start in 2002 volledig zelf ontwikkeld en onderhoudt deze tot op de dag van vandaag.
