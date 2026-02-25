Samsung Galaxy S26-serie gelanceerd: ’s werelds eerste Agentic AI Phone

Samsung heeft tijdens Unpacked Galaxy haar nieuwe Galaxy S26-serie telefoons aangekondigd. Ondanks de bescheiden hardware-upgrades is dit vooral een software-upgrade. Dankzij slimmere Galaxy AI en een sneak-preview van Google's Gemini 3 is dit 's werelds eerste AI Agentic Phone

In het kort Focus op AI-agents : De S26-serie introduceert Agentic AI, waarbij functies als Bixby en Gemini autonoom taken uitvoeren en gesprekken afhandelen

Google Gemini Preview : Samsung heeft de primeur met een vroege nieuwe versie van Gemini, waarmee complexe acties over verschillende apps heen geautomatiseerd worden

Privacy & Hardware: De S26 Ultra krijgt een exclusief 'Privacy Display' en de nieuwe Snapdragon 8 Elite Gen 5, maar de prijzen van de basismodellen stijgen met 100 euro

Een Agentic AI Phone zorgt dat een intentie omgezet wordt in een actie. Dat begint al 's ochtends vroeg met Now Brief. Die leest met je berichten mee en zet bijvoorbeeld afspraken in je agenda wanneer jij dat vergeten bent. En ben je even te druk om de telefoon op te nemen dan kan Galaxy AI dat voortaan voor je doen.

Laat voortaan telefoontjes opnemen met Call Screening

Call screening neemt de telefoon voor je op en schrijft het gesprek uit, hierna kun je alsnog besluiten om op te nemen. We zagen deze functie eerder terug bij Google al heeft deze functie nog niet eerder z'n weg naar Nederland gevonden. Of Samsungs Call Screening wil wel meteen uitkomt is afwachten.

Stel vragen aan de vernieuwde browser over openstaande tabbladen

Bixby en Perplexity-browser automatiseren workflow

Bixby is ook slimmer geworden. Je kunt niet alleen vragen stellen, maar Bixby kan ook handelingen voor je uitvoeren. Zoek in je agenda zonder de app te verlaten bijvoorbeeld. Samsung brengt samen met Perplexity een nieuwe browser uit. Zo kun je vragen stellen over openstaande tabbladen wanneer je bijvoorbeeld onderzoek doet naar verschillende restaurants. Vraag de nieuwe browser om gebruikersreview van deze restaurants samen te vatten in een overzichtelijke tabel en de nieuwe browser doet het.

Samsung Knox voegt de nodige veiligheid toe

On-device verwerking en Knox Vault waarborgen privacy

Zorgen over privacy hoopt Samsung weg te nemen door vooral veel verwerking op het toestel zelf te doen. Al die vertrouwelijke data blijft vertrouwelijk door ze geïsoleerd en veilig te bewaren in wat Samsung 'Keep' noemt. Hieromheen bewaakt de Samsung Knox Vault dat niets je toestel verlaat zonder dat jij het wilt. En mocht data toch via de cloud verstuurd worden dan claimt Samsung dat deze meteen na afloop verwijderd wordt.

Vroege preview van Gemini kan samenvatting maken en bestellingen plaatsen bij DoorDash

Wellicht de grootste verrassing van de avond was de aankondiging dat de Galaxy S26-serie is voorzien van een vroege preview-versie van Google's nieuwste Gemini. Deze maakt van Android niet een besturingssysteem maar een intelligent systeem. Het kan acties uitvoeren, zelfs over verschillende apps om dingen voor elkaar te krijgen. Zo kun je uit een groepschat over wat iedereen wil eten een samenvatting opstellen en een order plaatsen in bezorg-app. Dit werkt vooralsnog alleen met bepaalde apps zoals DoorDash en Grubhub. Ondersteuning voor meerdere apps volgt later dit jaar.

De Galaxy S26 Ultra biedt console-level prestaties dankzij custom Snapdragon-chip

Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy drijft AI-revolutie aan

Al deze nieuwe functies komen het beste tot hun recht op de Galaxy S26 Ultra. Deze is dankzij de aangepaste chipset 39% sneller in het afhandelen van AI-taken dan zijn voorganger. De Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy beschikt over een 19% snellere CPU en 24% snellere GPU voor grafische taken. Door diverse Vulkan-optimalisaties is er een 17% boost in ray tracing gerealiseerd wat voor hogere kwaliteit in games zorgt.

Het privacyscherm op de S26 Ultra biedt geactiveerd een flink verminderde kijkhoek (links)

Samsung demonstreerde verder de nieuwe Privacy Display wat is ingebouwd in de S26 Ultra. Deze kan door de gebruiker geactiveerd worden en verminderd de kijkhoeken sterk waardoor ongewenst meekijken wordt tegengegaan. Hiervoor past Samsung een tweetal verschillende pixels toe in het scherm; narrow en wide pixels.

Door deze op een speciale matrix te plaatsen, de Black Matrix, kan de S26 Ultra gericht sturen welk gedeelte van het scherm extra privacy nodig heeft en welke niet. Zo hoef je niet het hele scherm te dimmen voor ongewenste meekijkers, je kunt ook alleen opduikende notificaties dimmen.





Samsung brengt de vernieuwde Galaxy S26 Ultra op 11 maart uit in vier kleuren voor een adviesprijs van €1449. Samsung accepteert vanaf vandaag pre-orders. Wie het toestel in de voorverkoop bestelt ontvangt tijdelijk 512GB aan opslag voor de prijs van 256GB. De Galaxy S26+ en de S26 kosten respectievelijk €1249 en €999.

Dat is €100 duurder dan destijds voor de S25-serie betaald moest worden, met uitzondering van het Ultra-model waarvan de prijs ongewijzigd is. Apple hield haar prijzen voor de iPhone 17-serie wel gelijk met vorig jaar waardoor een nieuwe instap Galaxy nu voor het eerst duurder is dan een instap iPhone.

Als eerste de Samsung Galaxy S26 Ultra hebben? Wees er direct bij als de verkoop start en mis geen introductie-deals. Geef een geldig e-mailadres op! Schrijf je ook in voor de nieuwsbrief Mail mij als eerste

Als eerste de Samsung Galaxy S26+ hebben? Wees er direct bij als de verkoop start en mis geen introductie-deals. Geef een geldig e-mailadres op! Schrijf je ook in voor de nieuwsbrief Mail mij als eerste

Als eerste de Samsung Galaxy S26 hebben? Wees er direct bij als de verkoop start en mis geen introductie-deals. Geef een geldig e-mailadres op! Schrijf je ook in voor de nieuwsbrief Mail mij als eerste