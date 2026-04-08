Nieuw beeldmateriaal bevestigt redesign van Sony Xperia 1 VIII

Er zijn nieuwe renders verschenen van wat de toekomstige Sony Xperia 1 VIII moet zijn. Deze renders zouden gebaseerd zijn op CAD-schetsen die gebruikt worden in het fabricageproces. De beelden lijken te bevestigen dat er een redesign aan zit te komen.

In het kort Redesign : Sony stapt over op een vierkant camera-eiland dat deels overloopt in het frame

Beeldscherm : De renders tonen een ongewijzigde voorzijde met dikke schermranden boven en onder

Repareerbaarheid: Het design doet denken aan de Samsung Galaxy S22, wat nadelig kan zijn voor de vervanging van de achterkant

Ook deze bij @InsideSony verschenen renders tonen aan dat Sony afstapt van het onder elkaar plaatsen van de drie camera's achterop. Er komen bij de Xperia 1 VIII twee naast elkaar met één er onder. De camerasensoren zitten op een vierkant plateau dat heel licht uit de achterkant steekt.

Niet alleen dat, het loopt ook deels door naar de zijkant. Dit vernieuwde design doet daarom sterk denken aan de Contour Cut-layout van de Galaxy S22. Samsung stapte sinds de S23-serie af van deze vormgeving tot grote vreugde van reparateurs die grote moeite hadden om de achterkant hiervan te openen. Nu lijkt Sony weer roet in het eten te gooien.

Xperia 1 VIII kent ongewijzigde voorkant

Er zijn ook renders van de voorzijde van de Xperia 1 VIII verschenen en die stellen meteen teleur. Althans, voor wie gehoopt had op een Hole Punch selfiecamera in het scherm. Sony lijkt vast te houden aan de schermbalken boven en onder waardoor er boven voldoende ruimte is voor de selfiecamera.

De renders tonen de Sony Xperia 1 VIII in drie verschillende kleuren; paars, olijfgroen en zwart. Mogelijk gaat het hier om de artistieke vrijheid van de bron en niet om de uiteindelijke kleuren. Ook zien we dat de zwarte uitvoering groter is weergegeven dan de overige kleuren. Het is nog onduidelijk of dit met opzet is en het toestel straks in twee formaten uitkomt.

