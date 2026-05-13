Sony Xperia 1 VIII brengt vernieuwd ORE-design en 50MP-telezoomsensor

Sony heeft de Xperia 1 VIII uitgebracht met een vernieuwd design. Sony introduceert het zogenaamde ORE-design, wat resulteert in een getextureerde achterzijde voor extra grip. Verder is de telezoomcamera gewijzigd. Wat hetzelfde gebleven is is de relatief hoge aanschafprijs. Al krijgt je er wel tijdelijk een koptelefoon bij.

In het kort

  • Nieuw design: Introductie van het 'ORE-design' met een getextureerde achterzijde voor betere grip
  • Camera-upgrade: Overstap naar een 50MP (48MP effectief) vaste telezoomsensor (70mm), ten koste van de variabele zoom
  • Prijs en extra's: Lancering vanaf €1499 inclusief tijdelijke WH-1000XM6-bundel

Sony is traditioneel behoudend met wijzigingen in de Xperia 1-serie; dit geldt ook voor de 1 Mark 8. Het nieuwe design doet echter anders vermoeden hoewel de aanpassingen zich beperken tot de achterzijde. De nieuwe afwerking voelt aan als ruwe edelstenen, zo omschrijft Sony het.

Vier Sony Xperia 1 VIII toestellen in goud, rood, zilver en zwart met een korrelige matte textuur op de achterzijde, liggend op een antracietkleurige steen.
Nieuwe Xperia 1 VIII met ORE-design in Native Gold, Garnet Red, Iolite Silver en Graphite Black

Op technisch vlak blijft veel hardware ongewijzigd met de Xperia 1 VII: de accu, het scherm en de overige camerasensoren zijn identiek aan het voorgaande model. Er is alleen een iets nieuwere Snapdragon 8 Elite Gen 5-processor en een nieuwe telephotocamera. Dit beschikt niet meer over een variabele zoom maar een fixed van 3x. Wel is de sensor viermaal groter, van 12 naar 50 megapixel (48MP effectief).

Ruim camera-aanbod

Door het brede aanbod van brandpuntsafstanden (16, 24 en 70 mm) denkt Sony toch voldoende mogelijkheden te geven aan toekomstige klanten. Bovendien kun je digitaal inzoomen op de telephoto waardoor je ook 140 mm tot je beschikking hebt of maak extreme close-ups tot 15 cm in macro met autofocus.

Close-up van de interne cameramodules: links de kleine sensor van de Xperia 1 VII, rechts de significant grotere 48MP Exmor RS-sensor van de VIII

De Sony Xperia 1 VIII komt uit in vier kleuren; Graphite Black, Iolite Silver, Garnet Red en Native Gold. Die laatste is alleen in 16GB/1TB opslag verkrijgbaar, bij de overige kleuren krijg je 12GB/256BGB aan werk- en opslaggeheugen.

Prijzen starten bij €1499 voor het model met 256GB en lopen op tot €1999 voor de gouden 1TB-uitvoering. Ondanks de forse prijs probeert Sony de verkoop te stimuleren met een WH-1000XM6-bundel. Let op: na 31 mei vervalt dit voordeel van €379, waardoor de prijs-kwaliteitverhouding drastisch verslechtert.

Martijn Rodenboog
Hoofdredacteur
Martijn is als oprichter van NieuweMobiel.NL verantwoordelijk voor zowel de technische als de strategische ontwikkeling van het platform. Met een achtergrond in de ICT heeft hij de website vanaf de start in 2002 volledig zelf ontwikkeld en onderhoudt deze tot op de dag van vandaag.
Oppo Find N6 binnen voor review; hoe werkt bestellen uit China?
