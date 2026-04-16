NieuweMobiel.NL

Oppo Find N6 binnen voor review; hoe werkt bestellen uit China?

Telefoonnieuws

We hebben bijzondere post uit China binnengekregen. Met daarin een Oppo Find N6; een toestel dat alleen als import beschikbaar is. We waren benieuwd hoe dat in z'n werk ging en daarom hebben we er één besteld.

De bedoeling is dat we een uitvoerige review over de Oppo Find N6 gaan maken maar we willen je ook wat vertellen over het bestellen van exotische telefoons uit China. Telefoons die wel over een gigantische silicium-koolstofbatterij beschikken, of met immense camera-sensoren of, in dit geval, over schermen waarvan je de vouw niet of nauwelijks voelt.

Oppo Find N6 retailverpakking gewikkeld in lagen transparant bubbeltjesplastic met zwarte tape
Post uit China: goed ingepakt

We hebben de Oppo Find N6 besteld bij TradingShenzhen besteld. Hier kun je exotische telefoons kopen die normaliter niet in Nederland uit komen, en anders met korting. Het nadeel? In enkele gevallen zijn bepaalde functies niet beschikbaar (zoals Google Pay) of de software komt in het Chinees aan maar is daarna wel in het Nederland in te stellen.

Het pakketje kwam wat eigenaardig binnen maar was wel goed ingepakt. De oorspronkelijke Oppo Find N6 was omwikkeld met meerdere lagen bubbeltjesplastic met daaromheen zwarte tape. Een welkome verrassing troffen we in de doos; een oplader én een eurostekker-adapter.

Het bezorgen duurde een week wanneer je toestel uit China moet komen. TradingShenzhen heeft ook warenhuizen in Europa, verzenden is dan sneller maar niet ieder toestel ligt daar op voorraad.

We gaan ons de komende week flink verdiepen in de Find N6 en hopen je snel met een volledige review te verblijden. Mocht je prangende vragen hebben, stel ze dan gerust via social media en dan verwerken we die in de review.

Martijn Rodenboog
Hoofdredacteur
Martijn is als oprichter van NieuweMobiel.NL verantwoordelijk voor zowel de technische als de strategische ontwikkeling van het platform. Met een achtergrond in de ICT heeft hij de website vanaf de start in 2002 volledig zelf ontwikkeld en onderhoudt deze tot op de dag van vandaag.
