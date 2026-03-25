Samsung onthult Galaxy A37 en Galaxy A57: dit is er anders

Samsung heeft vandaag de Galaxy A37 en A57 onthuld: modellen uit de populaire Galaxy A-serie voor een breed publiek. Samsung klopt zichzelf op de borst dat de telefoons een geweldige prijs hebben, maar verzuimt in haar persbericht exacte prijzen te melden. Tijd voor ons om op onderzoek te gaan.

Update 17:00 De prijzen liggen ietsjes lager op 529 en 429 euro. Nog steeds €50 duurder dan eerst.

Ons hou je niet voor de gek en we prikken zo door de marketingpraat heen. De Galaxy A57 krijgt een Europese vanaf-prijs van €550. Dat is 70 euro duurder dan de A56. Ook de Galaxy A37 wordt €70 duurder en komt daarmee uit op €450. Wat daar zo "Awesome" aan is, zoals Samsung het in haar persbericht stelt, is ons volstrekt onduidelijk.

Kan een nieuw likje verf de nieuwe aangekondigde Galaxy A57 en A37 het succes van hun voorgangers evenaren?

Beide telefoons kennen een iets aangepast uiterlijk met dunner schermranden voor de A57, hogere waterbestendigheid en een iets gewijzigd camera-eiland met lichtdoorlatend glas. Feit is dat veel hetzelfde is gebleven. Van de schermen tot de camera's aan toe. En helaas ook de batterijcapaciteit is hetzelfde als vorig jaar. Met 5000 mAh batterijen kunnen beide Galaxy A-modellen het niet opnemen tegen Chinese merken waarin silicium-koolstofaccu's duizenden mAh meer hebben en dus langer kunnen volhouden.

Samsung hoopt consumenten toch over de streep te trekken door 6 jaar lang OS- en beveiligingsupdates uit te rollen. Daarmee zijn de A57 en A37 zeker toekomstbestendig. Al is het maar de vraag of je zolang met een mobiel kunt en wilt meedoen.

Samsung zegt beide telefoons vanaf 10 april in de winkels te hebben. De Galaxy A57 zal verkrijgbaar zijn in Awesome Navy, Awesome Grey, Awesome Icyblue en Awesome Lilac. De Galaxy A37 komt in Awesome Lavender, Awesome Charcoal, Awesome Graygreen en Awesome White uit. Verwacht de telefoons ieder moment als pre-order te kunnen bestellen.