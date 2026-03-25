OnePlus kondigt compact vlaggenschip OnePlus 15T aan in China

OnePlus heeft in China de opvolger van de 13T aangekondigd. De OnePlus 15T geldt ook als een compacte smartphone maar wel met een grote 7500 mAh batterij. En dat zonder hem veel dikker te maken. Zo blijft de dikte onder de 8,5 millimeter. Over een internationale release werden geen mededelingen gedaan.

In het kort Compact formaat : Voorzien van een 6,32-inch display en een dikte van slechts 8,4 mm

Extreme accuduur : De 7500mAh silicium-koolstofbatterij is ongekend voor dit formaat

Onzekere release: Vooralsnog alleen in China beschikbaar; Europese lancering is hoogst onzeker

OnePlus staat momenteel in de spotlights maar wel om de verkeerde redenen. Zo gaan er diverse geruchten over een exit van het internationale speelveld. Met dat in het achterhoofd moeten we sterk rekening houden dat we deze OnePlus 15T hier in Europa nooit officieel gaan aantreffen. Wellicht via import, maar niet via OnePlus zelf.

Compacte OnePlus 15T rolt in China uit

Net als de voorganger van de 15T gaat het hier om een handzaam model met een schermdiagonaal van 6,32 inch. Daardoor zou het toestel makkelijk op te bergen zijn in een broekzak of handtas. De sterk afgeronde zijkanten maken dat hij waarschijnlijk ook lekker in de hand ligt. Maar onder die vriendelijke behuizing schuilt een waar monster.

OnePlus 15T specificaties: Snapdragon 8 Elite Gen 5 en 7500 mAh Si/C

Binnenin vinden we namelijk een Snapdragon 8 Elite Gen 5-processor, de meest krachtigste chip van Qualcomm van dit moment. En met een 7500 mAh silicium-koolstofbatterij met 100W snellade, 50W draadloos laden en een extra stevige IP69K behuizing houdt dit vlaggenschip het mogelijk langer vol dan menig consument.

Het dubbele camerasysteem achterop bestaat uit een 50MP hoofdcamera met een ogenschijnlijk middelmatige f/1.8 aperture, en een 50MP telephotocamera met 3,5x periscoop zoom. Een ultra groothoekcamera ontbreekt dus. Beschikbare kleuren zijn wit, bruin en groen en tot slot dien je nog een keuze te maken uit 12/256GB of 16GB/1TB aan geheugenopslag. Prijzen starten vanaf CNY 4299 wat omgerekend 540 euro is maar zoals gezegd is het toestel voorlopig alleen in China verkrijgbaar. En als eerdere geruchten waarheid worden dan blijft dat ook zo.