Oppo Find N6 met nagenoeg vlak binnenscherm nu via import verkrijgbaar

De recent aangekondigde Find N6 van Oppo, een foldable waarbij Oppo claimt de voelbare inkeping in het scherm volledig te hebben geëlimineerd, is vanaf nu ook voor Europeanen te bestellen. Via onze partner TradingShenzen kun je het toestel nog voor z'n officiële debuut in Europa bestellen en ontvangen.

In het kort Import-optie : Direct leverbaar via TradingShenzen vanaf €1477, maar zonder volledige lokale Google-ondersteuning (geen Google Now/alternatieve launchers)

Specificaties : Voorzien van de Snapdragon 8 Elite Gen 5, 6000 mAh accu en Hasselblad-camerasysteem met 3x optische zoom

Display: Speciale toplaag moet de fysieke voelbaarheid van de vouw (crease) wegnemen op het 8,12 inch binnenscherm

Wachten kan soms maar moeilijk zijn. Vooral als je niet weet hoe lang je moet wachten. Voor de Oppo Find N6 betekent dat bijvoorbeeld dat Oppo de certificering nog moet doorlopen en distributiekanalen moet opzetten voordat de foldable hier in de winkel ligt. Maar er is een alternatief waardoor je binnen 2 weken toch een exemplaar in huis hebt.

Bestel de Oppo Find N6 via import bij TradingShenzen

Importroute via TradingShenzen omzeilt Europese wachtrij

Bestel de Oppo Find N6 gewoon als import bij onze partner TradingShenzen. Een exemplaar heb je vanaf €1477 voor een model met 12GB aan RAM en 256GB aan opslag. Beschikbare kleuren zijn oranje, titanium en zwart. Voor wie meer opslag wil is er ook een 16/512GB model verkrijgbaar. Die kost €1647.

Het gaat hier om de Chinese versie maar die kan wel in de Nederlandse taal gezet worden. De Google Play Store is voorgeïnstalleerd en updates komen gewoon op vaste tijdstippen binnen. Het is alleen niet mogelijk een andere launcher op het toestel te zetten of gebruik te maken van Google Now. Bijkomend voordeel; er zit gewoon een oplader in de doos. Iets wat in Europa niet meer gebruikelijk is om e-waste te voorkomen.

Kostenstructuur en levering vanuit China

Wie bestelt bij TradingShenzen koopt rechtstreeks uit China. De bezorgkosten bedragen €16 voor Global Priority waarmee ook verdere importkosten gedekt zijn. Ondanks de langere levertijd van import is de vanaf-prijs veelal lager dan wat we in Nederland gewend zijn. Bovendien is dit vrijwel de enige manier om aan dergelijke unieke Chinese smartphones te komen.

Oppo kondigde de Find N6 op 17 maart aan als "de eerste Zero-feel crease foldable". Hoewel een 'onvoelbare' vouw een ergonomische doorbraak zou betekenen, blijft de fysieke vouw onder bepaalde meedogenloze lichtomstandigheden vaak nog wel zichtbaar. Het materiaal moet immers ergens heen als het toestel gesloten is.

Hardware: Snapdragon 8 Elite en 6000 mAh-accu

Het toestel beschikt over een 6,62" scherm buitenop en een vlak 8,12" scherm binnenin. Het toestel valt verder op door z'n relatief grote 6000 mAh batterij, Hasselblad-camera's met 3x zoom en de krachtige Snapdragon 8 Elite Gen 5-processor. Zorgen over de dikte vanwege de hoge batterijcapaciteit zijn onterecht: door het toepassen van een silicium-koolstofaccu welke bekend staat vanwege de hoge energiedichtheid in een gering formaat verschilt het toestel nauwelijks met de Samsung Fold 7.

Het is de bedoeling dat het toestel uiteindelijk ook officieel door Oppo op de Europese markt verschijnt, maar op die aankondiging hoef je nu dus niet meer per se te wachten.

