POCO X8 Pro en X8 Pro Max aangekondigd: Accucapaciteit tot 8500 mAh

POCO, het submerk van Xiaomi, heeft vandaag de X8 Pro-serie uitgebracht. Zowel de POCO X8 Pro als de X8 Pro Max zijn betaalbare telefoons met een dubbele camera, maar het verschil zit hem in het schermformaat en de batterijcapaciteit.

In het kort Uitzonderlijke accucapaciteit : De X8 Pro Max zoekt met 8500 mAh de grens op van wat momenteel gangbaar is in het middensegment

Sensor-differentiatie : Ondanks identieke resoluties (50MP) krijgt het Max-model een superieure 'gestapelde' OmniVision-sensor

Omgekeerd laden: Beide toestellen fungeren als powerbank en kunnen andere hardware bedraad met 27W opladen

POCO heeft zich voor de naamgeving van de X8 Pro en de X8 Pro Max duidelijk laten inspireren door Apple. Maar hoewel de namen identiek zijn, wijkt de prijslijst sterk af. Want met een vanafprijs van €399,90 voor de X8 Pro en €529,90 voor de X8 Pro Max bedraagt de vraagprijs slechts de helft van de huidige iPhone-tegenhangers.

Sensor-upgrade ondanks behoud van dubbele camera

POCO houdt vast aan een tweevoudig camerasysteem, maar voert interne upgrades door. Het gaat in beide gevallen om een 50MP hoofdcamera met een groot f/1.5 diafragma en een 8MP ultra-groothoekcamera. Alleen de beeldsensor verschilt: bij de X8 Pro is dat een Sony IMX882 terwijl de X8 Pro Max een Light Fusion 600 van OmniVision krijgt. Beide sensoren zijn weliswaar even groot maar die van OmniVision is gestapeld waardoor je minder last hebt van rolling shutter en betere HDR-foto's kunt schieten.

De chipset in de X8 Pro moet voldoende kracht leveren voor populaire games, ondanks de focus op accuduur

X8 Pro: Compactere behuizing met 6500 mAh

De POCO X8 Pro onderscheidt zich door z'n lagere vanafprijs van €399,90 en het iets handzamere formaat dankzij z'n 6,59 inch scherm. De batterijcapaciteit komt uit op een capaciteit van 6500 mAh die met 100W snelladen in 48 minuten volledig opgeladen is.

Trek meerdere nachten door dankzij de 8500 mAh in de X8 Pro Max

8500 mAh accumonster fungeert als 27W powerbank

Wie meer accu nodig heeft moet naar de X8 Pro Max uitwijken. Daarin zit een 8500 mAh exemplaar dat volgens POCO genoeg is voor twee dagen intensief gebruik. Ook deze accu is met 100W op te laden maar volledig opladen duurt hier wat langer. POCO lost dat op door alleen de tijd te vermelden waarin de batterij weer voor de helft gevuld is: 24 minuten. Beide telefoons kunnen overigens ook andere producten opladen waarmee accessoires of andere smartphones via reverse wired charging kunnen worden bijgeladen. Dat kan met maximaal 27W aan vermogen. Ter vergelijking: dit is sneller dan de standaard laadsnelheid van een reguliere iPhone 16.

Laad andere smartphones op met 27W reverse charging

De POCO X8 Pro-serie is per direct beschikbaar met een introductiekorting (Early Bird) die tot 31 maart geldig is.

Model Geheugen/opslag Vanaf-prijs Kleuren POCO X8 Pro 8+256GB €399,90 Zwart / wit / blauw POCO X8 Pro Max 12+256GB €529,90 Zwart / wit / mintgroen

Let op: De genoemde prijzen zijn adviesprijzen; tijdens de Early Bird-periode (17 t/m 31 maart) kunnen kortingen oplopen tot € 110,-.

