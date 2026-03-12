Favorieten

Motorola edge 70 fusion+ officieel: betere camera’s maar kleinere accu

Telefoonnieuws

De begin maart 2026 aangekondigde Motorola edge 70 fusion heeft er een variant bijgekregen. Zonder verdere aankondiging heeft Motorola de edge 70 fusion+ op haar Braziliaanse website geplaatst.

In het kort

  • Nieuwe hardware: Voorzien van Snapdragon 7s Gen 4-chipset voor betere grafische prestaties
  • Camera-upgrade: Voorzien van 50MP-hoofdcamera, groothoeklens en een 10MP-telelens met 3x optische zoom
  • Accu-downgrade: Maakt gebruik van klassieke Li-ion (5200 mAh) in plaats van de moderne Si-C-accu uit de standaard Fusion

De edge 70 fusion+ oogt erg op de edge 70 fusion maar heeft een iets andere camera-setup bestaande uit een 50MP hoofd-, 50MP ultra-groothoek en een 10MP telephoto-camera met 3x zoom. En voorop zit een scherpere 50MP selfiecamera.

Achterzijde Motorola edge 70 fusion+ in groene nylon-afwerking met drievoudige camera-module en 3x telelens

Opvallend genoeg beschikt de fusion+ over een traditionele 5200 mAh Li-ion batterij. Hiermee blijft het toestel ver achter bij de reguliere edge 70 fusion, die dankzij een moderne siliciumkoolstof-techniek (Si-C) een capaciteit van 7000 mAh haalt in een nagenoeg identieke behuizing. Van de reguliere edge 70 fusion bestaat overigens ook een versie met 5200 mAh Li-Ion accu maar die is in Nederland niet verkrijgbaar.

De Motorola-website vermeldt verder dat de Motorola edge 70 fusion+ beschikt over een Snapdragon 7s Gen 4 waar de edge 70 fusion een Snapdragon 7s Gen 3 heeft. De Gen 4 biedt een iets hogere kloksnelheid en significant betere GPU-prestaties. Hierdoor komt de fusion+ grafischer wat sterker uit de bus.

Detailopname van de Motorola edge 70 fusion+ in textiel paars en nylon groen

Prijzen beginnen bij €495 en de beschikbare kleuren zijn lichtgroen en paars. De groene versie kent een nylon-afwerking terwijl de paarse variant geïnspireerd is op textiel.

