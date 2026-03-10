Renders Google Pixel 11 Pro Fold tonen dunnere behuizing en compacter camera-eiland

AndroidHeadlines heeft de eerste afbeeldingen van de Google Pixel 11 Pro Fold gepubliceerd. De publicatie werkt hierbij samen met @onleaks die vaker dergelijke bouwtekeningen vroegtijdig bemachtigd. @onleaks heeft een sterke reputatie wat betreft het vroegtijdig lekken van accurate CAD-tekeningen.

In het kort Behuizing : De Pixel 11 Pro Fold wordt met 10,1 mm (ingeklapt) aanzienlijk dunner dan zijn voorganger

Camera : Het camera-ontwerp is compacter, met minder ongebruikte ruimte in de module

Release: Verwachte aankondiging in augustus 2026

Er is wel één punt waarop de Google Pixel 11 Pro Fold verschilt met de 10 Pro Fold en dat is de cameramodule. Het cameraeiland, wat op de Pro Fold toch al vrij fors uitgevoerd is, oogt wat kleiner op die van de aankomende Pixel 11 Pro Fold.

Een kleinere cameramodule kan wijzen op een gewichtsbesparing; de huidige Pixel 10 Pro Fold is met 258 gram zwaarder dan concurrenten zoals de Fold 7 (215 gram) en Magic V5 (222 gram).

Wat de CAD-renders van @onleaks niet toont is hoe de foldable er van binnen uitziet. Zo bleek eerder uit de buigtest van de Pixel 10 Pro Fold door het Youtube-kanaal JerryRigEverything dat een structureel zwak punt nabij de antennelijn en de batterij leidde tot een kritisch defect tijdens een buigtest. Of Google de interne constructie heeft verstevigd, zal na de lancering blijken uit uit nieuwe onafhankelijke tests.

Hiervoor moet Google het toestel eerst officieel aankondigen. Dat gebeurt op z'n vroegst in augustus van 2026. Gezien de introductiecyclus van de Pixel 9 Pro Fold en 10 Pro Fold, ligt een onthulling in augustus 2026 voor de hand.

Specificaties: Pixel 11 Pro Fold gaat op dieet

Zoals gezegd oogt de Google Pixel 11 Pro Fold op het oog sterk op z'n voorganger. Zo is het design nagenoeg ongewijzigd en ook de aspect ratio lijkt hetzelfde. Een significant verschil is de dikte van de behuizing. Ingeklapt meet de 11 Pro Fold 10,1 millimeter waar opengevouwen nog maar 4,8 millimeter van over blijft. Dat is weliswaar niet zo dun als de Samsung Fold 7 met respectievelijk 8,9 en 4,2 millimeter maar het is wel flink dunner dan de 10 Pro Fold die 10,8 en 5,2 millimeter meet.

Het is afsluitend nog maar de vraag of we hier naar het definitieve ontwerp kijken of dat Google hier en daar nog last-minute wijzigingen aanbrengt. Dat zal blijken wanneer het toestel officieel aangekondigd wordt, iets wat zoals gezegd waarschijnlijk in augustus gebeurt. Naast een nieuwe Fold wordt tijdens dat Made By Google-event ook de overige Pixel 11-modellen gepresenteerd.

