Het einde van de schermvouw: Oppo Find N6 claimt de ‘Zero-feel’ doorbraak

Oppo heeft tijdens een event in China de Find N6 aangekondigd. Deze book-style foldable valt op door z'n kreukvrije scherm en royale 6000 mAh batterij. Het toestel ligt vanaf 20 maart in China in de winkels, de rest van de wereld volgt later.

In het kort Accu : 6000 mAh silicium-koolstofbatterij (groot, maar kleiner dan de Honor Magic V6)

Scherm : "Zero-feel crease" OLED-paneel, getest op 600.000 vouwbewegingen

Camera: Hasselblad-systeem met 200MP hoofdsensor en 3x optische zoom

De Oppo Find N6 is de eerste foldable waarbij de vouw niet voelbaar is wanneer het uitgeklapt is. Ondanks dat deze vouw de laatste jaren steeds minder zichtbaar werd, bleef hij wel altijd voelbaar. Dat doet afbreuk aan het kwaliteitsgevoel en verhoogt de kans op krassen. Vouwbare schermen zijn door hun zachtere toplaag van nature kwetsbaar voor schade door nagels of scherpe objecten.

Oppo focust met de Find N6 op het elimineren van de voelbare vouw, een traditioneel zwak punt van foldables

De Find N6 is nu de eerste foldable met een Zero-feel crease. De vouw is daardoor niet voelbaar, al is hij er nog wel. Na testen van TÜV Rheinland bleek het scherm ook na 600.000 keer vouwen nog altijd plat te zijn. Al is het de vraag hoe het scherm zich in de praktijk verhoudt waarbij het ook wordt blootgesteld aan de elementen en vuil. Wel moet worden opgemerkt dat onze Samsung Flip 4 inmiddels niet meer helemaal te openen is en in geopende toestand hierdoor krom oogt.

Grote 6000 mAh batterij maar net geen record

Met een dikte van slechts 8,93 millimeter in gesloten toestand en slechts 4,21 millimeter geopend is de Find N6 ook erg dun. Toch was er binnenin ruimte voor een 6000 mAh grote batterij. Oppo past een silicium-koolstofbatterij toe om dit mogelijk te maken. Deze kennen een hogere energiedichtheid in een kleinere verpakking. Oppo breekt hiermee geen record: de foldable met de grootste accu is nog steeds de Magic V6 van Honor. Daarin zit een accu met een capaciteit van 6660 mAh.

Een dergelijke hoge batterijcapaciteit is met een 8,12 inch binnenscherm eerder noodzakelijk dan mooi meegenomen. Hierdoor zal de batterijduur in de buurt komen van reguliere smartphones maar niet voorbij streven.

Normaal gesproken vinden we niet de allerbeste camera's in een foldable. Dat heeft alles met de beperkte ruimte te maken. Toch beschikt de Find N6 over een indrukwekkend camerasysteem. Deze bestaat uit een 200MP hoofdcamera, een 50MP ultra-groothoek én een 50MP telephotocamera met 3x zoom. Oppo krijgt hulp van Hasselblad en een aparte kleurensensor om kleuren zo natuurgetrouw vast te leggen.

De Oppo Find N6 ligt vanaf 20 maart in de kleuren Stellar Titanium en Blossom Orange in China in de winkels, een Europese releasedatum is nog niet bevestigd. Beschikbare kleuren zijn Stellar Titanium en Blossom Orange. De exacte prijzen zijn nog niet bekend gemaakt. Er is speciaal voor de foldable ook een stylus gemaakt: de OPPO AI Pen. Hiermee kun je naast het toestel bedienen ook content maken. De gebruiker moet de stylus apart aanschaffen; bovendien ontbreekt een opbergsleuf in de behuizing van de telefoon. Verliezen is dus een reëel gevaar.