Samsung Galaxy A27 gelekt via CAD-renders, waar zijn de verschillen?

Er zijn CAD-renders verschenen van de instap Galaxy A27 van Samsung. Vergelijken we die met de A26 van een jaar geleden dan valt 1 ding op: aan het ontwerp wordt dit jaar niet gesleuteld. Maar waaraan dan wel?

In het kort Ontwerp : Identiek aan de Galaxy A26, inclusief de verouderde schermnotch

Camera : Nieuwe 12-megapixelsensor voor de selfiecamera vervangt de 13-megapixelexemplaar voor betere prestaties bij weinig licht

Hardware: Mogelijke overstap van Exynos naar Qualcomm Snapdragon-chipset

Ook de Galaxy A27 belooft net als de A26 van een jaar geleden een voordelige instapper te worden met een schermnotch. Deze inkeping in het scherm voor de selfiecamera staat synoniem voor goedkoop. En alhoewel Samsung de notch op vele modellen heeft ingeruild voor de modernere hole-punch lijkt de A2x-serie nog niet rijp genoeg voor deze techniek.

CAD-render bevestigt dat Samsung vasthoudt aan de prominente schermranden en de 'U-notch' uit vorige generaties

En ondanks dat het design niet op de schop gaat wordt de A27 wel op punten anders. Te beginnen bij de selfiecamera. Daarvan wordt verwacht dat de resolutie omlaag gaat van 13 naar 12 megapixel. Erg vinden we dat niet want doordat Samsung van een fysiek grotere sensor gebruikmaakt is de lichtopbrengst hoger. Dat moet heldere selfies opleveren in het donker die bovendien minder bewogen zijn.

Upgrades verwacht bij de selfiecamera en processor

Een ander verwacht verschil is de processor. In plaats van een Exynos-chip die Samsung zelf maakt, gaan er geruchten dat de A27 gebruikmaakt van een Snapdragon 6 Gen 3 van concurrent Qualcomm. Dat lijkt ons op dit moment wat ongeloofwaardig, maar de wonderen zijn de wereld nog niet uit dus wie weet.

Op batterijgebied weet Samsung ons dit jaar niet te verrassen. Ook bij de instap Galaxy A27 durft Samsung de overstap naar silicium-koolstofaccu's niet maken en dus zit er wéér een 5000 mAh in het toestel. Laten we hopen dat je deze ditmaal wel sneller dan 25W kunt opladen. Een release kan ieder moment komen. De opvolger van de A26 laat al meer dan een jaar op zich wachten.

Bron: AndroidHeadlines