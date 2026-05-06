Samsung lekt onaangekondigde brede foldable via One UI 9-beta

We vallen in herhaling maar we blijven het zeggen: de beste lekken zijn die van fabrikanten zelf. Ditmaal is het Samsung die zelf beelden van haar nog onbekende Galaxy Wide Fold uitlekt. Deze extra brede foldable wordt ergens deze zomer samen met de Flip 8 en Fold 8 verwacht.

In het kort Samsung toont per ongeluk beelden van nieuwe "Wide Fold" in One UI 9-beta

Het toestel krijgt een bredere beeldverhouding dan de huidige Fold-serie

Aankondiging verwacht deze zomer, mogelijk gelijktijdig met Flip 8 en Fold 8

Onderstaande beelden werden in de One UI 9-code opgemerkt door Android Authority. Zij troffen naast beelden van de Wide Fold ook die van de eveneens nog aan te kondigen Fold 8 aan.

De opgedoken afbeelding toont de Wide niet alleen van achteren maar ook van voren. Zetten we hem naast die van de Fold 8 dan valt op hoeveel breder het toestel is. Het voordeel hiervan is dat indien hij opengeklapt is een breedbeeld-scherm ontstaat; ideaal om video's op te kijken. Momenteel bieden bookstyle-foldables een vierkant scherm wat weliswaar handig voor multitasken is, maar niet om content mee te consumeren.

Als eerste de Samsung Galaxy Z Wide Fold hebben? Wees er direct bij als de verkoop start en mis geen introductie-deals. Geef een geldig e-mailadres op! Schrijf je ook in voor de nieuwsbrief Mail mij als eerste

Eerder nog ging de naam "Fold 8 Wide" rond in de wandelgangen als mogelijk productnaam, inmiddels hebben we het over de 'Fold Wide' of 'Wide Fold'. De codenaam blijft wel telkens hetzelfde; H8. Mogelijk valt het nieuwe brede toestel wel onder de Galaxy Z-serienaam.

Galaxy Z Wide: zit tussen Flip en Fold in

Van de specificaties van de Wide Fold is inmiddels nog opvallend weinig bekend. Uit de afbeeldingen maken we wel op dat er achterop twee camera's zitten in plaats van de drie die op de Fold 8 verwacht wordt. Dat zegt mogelijk iets over de prijs; die zit mogelijk tussen de Flip en Fold in; 1200-2100 euro.