“Samsung Galaxy S21 krijgt betere vingerafdrukscanner”

We hebben al afbeeldingen van de Galaxy S21, we hebben al specificaties van de S21 maar tot nu toe weten we eigenlijk nog niet goed hoe de S21 verschilt ten opzichte van z'n voorganger. Grotendeels omdat de specs redelijk overeenkomen. Eén van de veranderingen waar Samsung op wil inzetten is echter de vingerafdrukscanner.

Dat is althans wat @UniverseIce denkt. Hij of zij denkt te weten dat de vingerafdrukscanner op de S21 bijna 2x groter is. Bovendien is de snelheid ervan verbeterd. Een korte aanraking moet voldoende zijn om je vingerafdruk te scannen. Tot op heden waren de afdrukscanners in beeldschermen juist iets trager dan fysieke scanners.

Vingerafdrukherkenning op een telefoon

Naar verluidt gebruikt Samsung nog altijd een ultrasone scanner dat werkt met geluidsgolven. Sommige anderen fabrikanten gebruiken een optische scanner dat met licht werkt. De ultrasone scanners werken doorgaans wat beter omdat ze geen last hebben van natte of vettige vingers. Het nadeel is echter dat ze wat duurder zijn en niet met iedere screenprotector werken, vooral dikkere glazen screenprotectors. In vergelijking met optische scanners zijn ze ook wat langzamer maar dat probleem lijkt Samsung nu verholpen te hebben.

14 januari

Volgens de laatste geruchten kondigt Samsung op 14 januari de Galaxy S21 aan, hoogstwaarschijnlijk samen met de S21+ en S21 Ultra. Dit trio krijgt een vernieuwde cameraindeling achterop maar komen verder op papier erg veel overeen met de huidige generatie vlaggenschepen. Al is de snellere vingerafdrukscanner dus mogelijk één verschil.