Foto’s tonen hands-on OnePlus 9 met vernieuwde camera

Crisis of niet, OnePlus werkt intussen hard verder aan haar volgende generatie vlaggenschip. Foto's van deze OnePlus 9 bereiken ons nu en bevestigen dat de camera achterop flink op de schop gaat.

OnePlus-telefoons excelleren in hun schermen, snelheid en scherpe prijs- / kwaliteitverhouding. En ondanks dat de camera's goed zijn, hebben ze nog nooit de absolute top verslagen. Mogelijk wil OnePlus daar met de aankomende OnePlus 9 wat aan gaan doen. Want in plaats van meer past OnePlus nu betere camera's toe. Zo hebben de vier camerasensoren van de 8T plaats gemaakt voor tenminste 2 grotere sensoren.

Voor- en achterkant van de OnePlus 9

Overigens lijkt de OnePlus 9 over tenminste 3 camera's te beschikken want onder de 2 grote sensoren zit nog een kleinere opening. Tot nu toe paste OnePlus een groothoek, ultra-groothoek en macro toe, een aparte zoomlens blijft exclusief voor de Pro-versie. Of ditzelfde verhaal voor de OnePlus 9 en 9 Pro opgaat is afwachten. Dat OnePlus zich nadrukkelijker op de camera wil richten bewijst wel uit de opdruk 'Ultra Shot' op de cameramodule.

UltraShot

OnePlus gebruikt de term 'UltraShot' tot nu toe alleen als HDR-algoritme maar zette de naam nooit op de behuizing. Natuurlijk kan OnePlus er uiteindelijk altijd voor kiezen om de naam weg te laten op het definitieve product. Overige verschillen met diens voorganger lijken er niet echt te zijn. Zo kent de voorzijde nog altijd een randloos scherm met schermgat. Eén belangrijk verschil zal de processor zijn. De OnePlus 9 maakt hoogstwaarschijnlijk gebruik van Qualcomm's nieuwe Snapdragon 888-processor met 5G-ondersteuning. Een aankondiging wordt in maart 2020 verwacht, een maand eerder dan gebruikelijk.

(via)