Samsung Galaxy S21 Ultra kan vloeiend 120Hz ook in 2K aan

Er gaat een gerucht over de aankomende Galaxy S21 Ultra. Het vlaggenschip kent net als z'n voorganger een hogere verversingssnelheid van 120Hz maar deze werkt straks ook in de maximale resolutie. Als dit gerucht klopt tenminste.

Samsung introduceerde met de S20 Ultra de nieuwe vloeiende 120Hz verversingssnelheid. Het was alleen kiezen tussen 2 uitersten. Wou je 120Hz dan kon dat alleen in de onscherpere Full HD-resolutie. Wou je het scherpere Quad HD (2K) dan kon dat met 'slechts' 60Hz en liep je die voordelen mis. Een ander nadeel van 120Hz; de batterij ging sneller leeg.

Het verschil tussen 60 en 120Hz

Nu is het de vraag of Samsung dat laatste probleem heeft opgelost maar de eerste in ieder geval wel. Vanaf de S21 Ultra hoef je niet meer te kiezen tussen een scherper beeld en een hogere verversingssnelheid. Het kan beiden. Zo zegt Ice Universe op Twitter. Dit account meldde eerder al correcte informatie over met name onaangekondigde Samsung-smartphones. De combinatie van 120Hz en 2K zal ongetwijfeld een nadelig effect op de batterijduur van de Galaxy S21 Ultra hebben maar je hebt straks tenminste de keuze. Bovendien hoeft het ook geen probleem te zijn als het toestel beschikt over extra snel opladen.

Samsung Galaxy S21 Ultra specificaties

Van de aankomende Samsung Galaxy S21 Ultra is nog niet bijzonder veel bekend. Dat is opvallend want het uiterlijk staat grotendeels vast. Het toestel krijgt net als andere S21-modellen over een kenmerkend camera-eiland dat hoger ligt dan de rest van de achterkant. Specificaties zijn echter nog nauwelijks genoemd. Er gaan weliswaar berichten over camera-verbeteringen en betere prestaties maar dat ligt nogal voor de hand. Dat kunnen we over ieder toestel schrijven. Het wachten is op concretere berichten of een daadwerkelijke aankondiging. Dat laatste gebeurt mogelijk 14 januari.