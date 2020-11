“Samsung Galaxy S21 komt 14 januari, vanaf de 29e te koop”

Volgens Jon Prosser, de voorspeller die er ook wel eens naast zit, onthult Samsung op 14 januari 2021 de Galaxy S21-serie. Deze bestaat uit de S21, de S21+ en de S21 Ultra. Het toestel kan vanaf die datum meteen besteld worden en zal vanaf 29 januari geleverd worden.

We hebben hier op de redactie een haat-liefde-verhouding met Jon Prosser. De uitgesproken Prosser voorspelt nogal vaak dingen die achteraf niet helemaal 100% correct zijn. Toch zijn z'n uitspraken nieuwswaardig en daarom vonden we het reden dit te melden. Vooral omdat een lancering van de S21, S21+ en S21 Ultra vroeger dan gebruikelijk komt.

De toekomstige Galaxy S21, afbeelding via @onleaks

Nu ging dit gerucht al eerder dus verbaast zijn we niet. Wel is het voor het eerst dat we nu een concrete datum horen. Prosser verwacht dat de toestellen vanaf 29 januari 2021 in de winkel liggen in de kleuren Black, White, Grey, Silver, Violet en Pink. Dit geldt waarschijnlijk niet voor ieder model. Zo was destijds de S20+ niet net als de S20 in het roze verkrijgbaar. Iets soortgelijks gaat dat komend jaar vermoedelijk ook voor de S21+ gelden.

Galaxy S21 eerder dan verwacht

Samsung kondigt haar nieuwe vlaggenschip altijd begin van het jaar aan maar dan meestal wel ergens rond februari / maart. Dat het nu kiest voor januari is opvallend. Vermoedelijk heeft dit te maken met de teleurstellende verkoop van de S20-serie. Het coronavirus gooide roet in het eten en dwong de fabrikant haar strategie te herzien. De S20 FE is hier het gevolg van en mogelijk volgt eenzelfde soort model ook voor de Note 20-serie. Een S21 FE wordt niet in januari verwacht maar verwacht wordt wel dat Samsung een 'One More Thing' aankondigt.

Gratis draadloze oordopjes

Volgens Koreaanse media zou dat wel eens een setje gratis Galaxy Buds kunnen zijn. Samsung zwaaide net als andere fabrikanten de koptelefoonpoort uit. Nu zaten in sommige landen USB-oordopjes van AKG in de doos maar voor 2021 gaat Samsung mogelijk volledig draadloos. Een Samsung Galaxy S21 met gratis Galaxy Buds Beyond, de beoogde opvolger van de Galaxy Buds Live, zou een doorslaggevende factor kunnen zijn om ze aan te schaffen.

