Nu ook persrenders Samsung Galaxy S21+ binnen

Zoals verwacht is daags na het verschijnen van renders van de S21 ook het beeldmateriaal van de S21+ binnen. Het lukt Samsung niet meer om de stroom aan informatie tegen te houden. Het wachten is nu nog op de officiële afbeeldingen van de S21 Ultra.

Het is Roland Quandt van Winfuture die de afbeeldingen publiceert. Hij is geen onbekende op dit gebied, hij lekte eerder voortijdig afbeeldingen van de Note20, Mate 40 Pro en de OnePlus 8. En aan dit illustere rijtje mag hij nu de S21+ toevoegen.

De Samsung Galaxy S21 Plus in het Phantom Grey

Deze renders laten goed zien dat er toch nog altijd sprake is van een soort kin onderaan het scherm. Apple werkte die als eerste volledig weg waarna Google volgde maar Samsung is het nog altijd niet gelukt om die rand overal even dik te krijgen. Grootste verschil tussen de S21+ en de instap S21 is naast het formaat de beschikbare kleuren. Zo is de S21 verkrijgbaar in het Phantom White, Phantom Grey, Phantom Pink en Phantom Purple terwijl de S21+ uitkomt in Phantom Silver, Phantom Black en Phantom Violet. De S21 Ultra krijg nog minder kleuropties, daar alleen de keuze uit het relatief saaie Phantom Silver en Phantom Black.

Glas en plastic

De verwachting is verder dat de Galaxy S21 een achterkant van plastic krijgt, mogelijk zien we dit terug in de vanaf-prijs, terwijl de S21+ een meer premium achterzijde van glas krijgt. Ook de instap Note 20 kreeg een plastic achterkant en dat schijnt Samsung niet tegengevallen te zijn. Eén en ander wordt waarschijnlijk 14 januari definitief, dan moet Samsung haar S21-serie officieel aankondigen.