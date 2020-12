Alle persafbeeldingen S21-serie binnen; dit is de Samsung Galaxy S21 Ultra

Eerder al lekte de officiele persafbeeldingen uit van de Samsung Galaxy S21 en de S21+. Het wachten was op die van de S21 Ultra. Dat die snel zouden volgen stond vast. En nu is het zover.

Gebruikt Samsung nog een witte wallpaper op de S21 en S21+, de S21 Ultra wordt een stuk mysterieuzer. Die krijgt een zwarte wallpaper. Verder oogt hij ontzettend veel op de S21+ en daarmee ook op de instap S21. Het enige verschil voorop is het formaat.

Plaatjes van de S21 Ultra in Phantom Silver en Phantom Black

Het camera-eiland achterop is wel significant anders. Die is niet alleen een stuk groter, hij bevat ook meer camera's waaronder een hoge 108MP. Een ander gerucht is dat de Galaxy S21 Ultra bedient kan worden met de S Pen. Die zit niet in het behuizing maar vermoedelijk verkoopt Samsung straks wel een hoesjes waar je hem in kunt bewaren. Het zal dan voor het eerst zijn dat een niet-Note toestel ondersteuning krijgt voor de stylus.

Verkoopprijs Galaxy S21, S21+ en S21 Ultra

Als de geruchten kloppen dan kondigt Samsung de Galaxy S21-familie op 14 januari 2021 aan. De instap S21 gaat volgens het Nederlandse GalaxyClub een bedrag van 879 euro kosten. De iets grotere S21+ begint vanaf 1079 euro en voor de S21 Ultra moet je tenminste 1399 euro meebrengen. Voor de S21 betekent dat een prijsdaling van 120 euro (voor het 5G-model). Voor de S21+ is het een bescheiden korting van enkele tientjes. De S21 Ultra wordt juist 50 euro duurder.

