Eerste officiële render Samsung Galaxy S21 verschenen

Op de Voice-pagina van Evan Blass, ook bekend als @evleaks, is de eerste officiële persrender verschenen van de Samsung Galaxy S21 5G. Nu het aantal lekken elkaar sneller opvolgt blijkt dat een lancering aanstaande is.

De render van de S21 lijkt niet alleen sterk op al het eerder verschenen materiaal, hij lijkt ook sterk op de bestaande S20. Tenminste voor wat betreft de voorkant. De achterkant van de Galaxy S21 verschilt wel sterk, zo is de verwachting.

De aankomende Galaxy S21 5G

Ook de specificaties van de S21 komen grotendeels overeen met de huidige S20 dus onduidelijk is nog waarop Samsung zich wil onderscheiden. Er gaan weliswaar geruchten dat de prijs sterk gedaald is maar dat is intussen ook al van de S20 gebeurt. Het is overigens voor het eerst dat er officieel persmateriaal van de aankomende S21-serie verschijnt. Mogelijk volgen de komende dagen soortgelijke renders van de S21+ en S21 Ultra.

Eerder dan gebruikelijk

Verwacht wordt dat Samsung de Galaxy S21-familie op 14 januari aankondigt. Die datum is nog niet bevestigd. Mocht Samsung haar volgende generatie Galaxy S-telefoon halverwege januari aankondigen dan zou dat vroeger dan gebruikelijk zijn. Normaliter kondigt Samsung haar vlaggenschip ergens in februari aan.

