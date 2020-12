Ontwerp Samsung Galaxy A72 5G ligt op straat

De afbeeldingen van de Galaxy A72 5G zijn binnen. Dat is opmerkelijk want het hele toestel moet nog door Samsung worden aangekondigd.

Eerder nog ging het gerucht dat de A72 de eerste Galaxy A-telefoon zou zijn met achterop 5 camera's. Samsung had duidelijk andere bedoelingen, onderstaande afbeeldingen laten toch echt maximaal 4 camera's zien. Dat is het huidige aantal wat ook op de A71 te vinden is. Wel krijgt de camera van de A72 5G een nieuw uiterlijk mee dat duidelijk geïnspireerd is op de premium Galaxy S-serie.

De Galaxy A72 met 5G

De Samsung Galaxy A72 5G is volgens @onleaks opgetrokken uit plastic maar het oogt en voelt als glas aan. Deze stijl noemt Samsung ook wel Glasstic en die wordt vaker in de A-serie toegepast. Het scherm meet een keurige 6,7 inch en is voorzien van een ronde uitsparing voor de selfiecamera. Het gaat hier dus om een zogenaamd Infinity-O Display. Wel lijkt het schermgat beduidend kleiner te zijn dan op de A71.

Specificaties Samsung Galaxy A72 5G

Andere renders van Steve laten zien dat de A72 5G beschikt over een 3,5mm audio jack aansluiting voor een koptelefoon en een USB-C ingang. Uit de naam mogen we tot slot afleiden dat hij beschikt over 5G-ondersteuning. Welke chipset Samsung daarvoor gebruikt is nog onbekend, maar mogelijk gaat het om een eigen Exynos-chip. Datum van aankondiging is nog onbekend maar houdt rekening met ergens in 2021.