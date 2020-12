Samsung bevestigt komst Galaxy Note 21 in 2021

Steeds luider werden de geruchten van het stopzetten van de Galaxy Note-serie dat Samsung zich blijkbaar genoodzaakt zag om de komst van de Note 21 alvast aan te kondigen. In 2021 komt er gewoon nog een nieuwe Galaxy Note-telefoon uit. Maar of dat ook voor 2022 geldt?

De Galaxy Note-serie heeft een speciaal plekje in ons hart. We weten nog goed het eerste moment dat we hem vasthielden. We weten ook nog goed hoe vol afschuw we waren over het belachelijk grote formaat. Maar goed, tijden veranderen en meningen ook. Wat ook zeker hielp is dat hij minder breed werd en daardoor stukken handzamer. We weten ook nog goed de ophef die ontstond toen Samsung de Galaxy Note 5 niet overal ter wereld uitbracht. Vanaf toen werd het Samsung duidelijk hoe populair de serie was.

De Note 20 Ultra krijgt in 2021 nog gewoon een opvolger

Toch lijkt de serie ten onder te gaan aan haar eigen succes. Vrijwel iedere telefoon werd groter; net het grootste selling point van de Note-serie. En de S Pen-ondersteuning lijkt ook naar niet-Note-telefoons te gaan. Van de S21 Ultra gaat het gerucht dat hij de S Pen ondersteunt. En daarmee vervalt het bestaansrecht van de Note-serie. Jammer maar zo gaan die dingen. Een snel einde van de Note-serie wordt echter niet verwacht. Tegen een Koreaanse krant zegt Samsung gewoon te werken aan de Note 21 voor 2021. Maar in een editorial maakt Samsung ook heel duidelijk dat specifieke Note-eigenschappen naar andere modellen komt. En daarmee sorteert het wel alvast voor op een einde van de serie.