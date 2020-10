Laatste iPhone 12-gerucht: krijgt draadloze MagSafe-oplader

Wie herkent MagSafe nog? De geliefde magnetische oplader waarmee je MacBooks kon opladen. Ze zijn inmiddels ingeruild voor USB C-opladers en de hele term komt niet meer voor bij Apple's huidige productlijn. Maar daar gaat mogelijk verandering in komen al wordt het iets anders dan we gewend zijn.

Want volgens een nieuw gerucht zou Apple de term nieuw leven in blazen voor een eigen draadloze oplader. De iPhone kan sinds de iPhone 8 en 8 Plus draadloos opgeladen worden maar tot op heden heeft Apple nog nooit een draadloze oplader uitgebracht. Op zich ook niet nodig want iedere Qi-compatible oplader volstaat. Apple heeft wel op het punt gestaan een eigen oplaadmat uit te brengen maar die werd uiteindelijk gecanceld. In plaats daarvan krijgen we mogelijk dit.

Afbeelding uit augustus van magneten in vermeende iPhone 12

Een MagSafe Charger met een maximaal vermogen van 15 Watt. Dat is voor draadloze begrippen best snel (huidige iPhones accepteren niet meer dan 7,5 Watt) maar er zijn inmiddels ook draadloze oplader van 30 Watt op de markt. Mogelijk komt er ook een MagSafe Duo Charger op de markt waarbij je 2 apparaten gelijktijdig draadloos kunt opladen. Dat doet denken aan de aangekondigde AirPower oplaadmat die vanwege diverse problemen gecanceld werd.

MagSafe Charger

Wat heeft draadloos opladen met MagSafe te maken horen we je denken? Een bekend probleem bij draadloos opladen is dat het apparaat vrij precies op de oplader moet liggen. Een millimeter te ver en hij laadt niet op. Vrij vervelend als je 's ochtends vroeg wakker wordt met een lege batterij. Om dit probleem op te lossen zou Apple de iPhone 12 met magneten willen uitrusten. Die zijn in een cirkelpatroon geplaatst en lijnen mogelijk uit met de MagSafe Charger. Deze magneten zouden je iPhone automatisch moeten uitlijnen.

Plaatjes van deze magneten verschenen eerder al maar toen was onduidelijk waarvoor ze bedoeld waren. Mogelijk introduceert Apple naast de MagSafe-oplader ook de mogelijkheid voor de iPhone 12 om draadloos stroom weg te geven. Ideaal om je AirPods op te laden via je iPhone. Deze functie is al langer beschikbaar voor Android-gebruikers maar ontbrak tot op heden voor Apple-klanten. Dinsdag 13 oktober horen we wat er allemaal waar is van deze geruchten. Dan kondigt Apple de iPhone 12-serie officieel aan.

