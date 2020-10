Analist: Huawei stoot mogelijk Honor af

Volgens analist Ming-Chi Kuo, die we vooral kennen van z'n Apple-voorspellingen, zou Huawei overwegen om dochtermerk Honor af te stoten. Op eigen benen zou Honor niet meer last hebben van het Amerikaanse handelsverbod.

Alhoewel er nog geen besluit genomen is ligt het idee om dochter Honor los te weken van moederbedrijf Huawei wel degelijk op tafel. Honor is het online-only submerk dat vooral op een jong publiek gericht is. Eenmaal los van Huawei zou Honor niet meer last hebben van de strikte importregels die de Amerikaanse overheid Huawei heeft opgelegd. Die laatste heeft momenteel veel last hiervan, met name voor de inkoop van chips zoals processors.

Honor straks op eigen benen?

Wellicht hangt de keuze nog af van hoe het Amerikaanse volk gaat stemmen tijdens de presidentsverkiezing in november. Mocht Trump niet herkozen worden dan zou diens opvolger een ander China-beleid kunnen voeren waardoor het afstoten niet meer nodig is. Honor maakt naast smartphones tegenwoordig ook smartwatches, draadloze oordopjes en zelfs laptops. Deze meeste hiervan maken gebruik van chips die Huawei zelf ontworpen heeft.

Transitie naar alternatief

De toevoer van nieuwe chips stokt omdat Huawei geen chipmachines van Westerse bedrijven meer mag kopen en ook geen licenties op het ontwerp mag afnemen. Eerder al ontzegde Google Huawei de toegang tot de Android-diensten zoals de Play Store en Gmail. Huawei worstelt nog altijd met het vinden van een alternatief. Het ontwikkelde een eigen alternatieve app-winkel maar tevens een eigen besturingssysteem genaamd HarmonyOS. In september kondigde Huawei daar versie 2.0 van aan met de bedoeling dat vanaf 2021 meerdere Huawei-telefoons ermee worden uitgerust. Hiermee heeft Huawei de transitie ingezet naar een eigen alternatief voor Android. Een stap die hoogstwaarschijnlijk ook voor Honor zal gelden.

(via)