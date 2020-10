OnePlus toont alvast OnePlus 8T in Aquamarine Green

Officieel is hij nog niet aangekondigd maar OnePlus heeft alvast wel een video gepubliceerd waarin de OnePlus 8T te zien is. Opvallend want de onthulling vindt plaats over een week.

Het is niet gebruikelijk dat fabrikanten zelf nog aan te kondigen telefoons vroegtijdig laten zien. OnePlus is wat dat betreft altijd al wat anders geweest. In onderstaande video krijgen we alvast een voorproefje van de OnePlus 8T in Aquamarine Green. Die kleur lijkt op het eerste gezicht sterk op Glacial Green waarin de OnePlus 8 verkrijgbaar is.

Waar de OnePlus 8 nog een matte achterkant kent lijkt die van de 8T meer glossy. Daar moet je van houden, het is bovendien flink gevoeliger voor vingerafdrukken. Het ontwerp lijkt verder overeen te komen met eerdere geruchten. Zo is het camera-eiland verschoven naar de linker bovenhoek en steekt hij ook wat uit. Het bestaat op het oog uit vier camera's (waarvan tenminste 1 van 48MP) en een tweetal flitsers.

Designed to perform

OnePlus sluit haar video af met de mededeling "Designed to perform". Daarmee wordt de suggestie gewekt dat hij over een krachtiger processor beschikt dan de OnePlus 8. Dat strookt niet met de geruchten dat het toestel over dezelfde Snapdragon 865-processor beschikt. Qualcomm heeft weliswaar een sneller exemplaar aangekondigd in de vorm van de 865+ maar onduidelijk is nog of die z'n weg gevonden heeft in de 8T.

De lancering van de OnePlus 8T staat gepland voor woensdag 14 oktober om 16:00 CEST. Zoals inmiddels gebruikelijk is het event online bij te wonen via een livestream. Alle ontbrekende puzzelstukjes worden dan ongetwijfeld duidelijk.