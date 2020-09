Render verschenen van OnePlus 8T dankzij Android 11 Developer Preview

Een oplettende gebruiker heeft een vroege afbeelding gevonden van de aankomende OnePlus 8T. Deze zou verscholen zitten in de 4e Developer Preview van Android 11 voor de OnePlus 8-serie.

OnePlus is altijd zeer snel met updaten van haar telefoons. Niet gek dus dat ze achter de schermen hard aan het werk zijn om Android 11 klaar te krijgen voor hun OnePlus 8-serie. En waar gewerkt wordt vallen spaanders. En dus kan het zomaar dat een afbeelding van de aankomende OnePlus 8T in de code belandt.

Houden we de afbeelding van de 8T naast de 8 dan valt op dat de schermranden flink kleiner zijn geworden. Ook zijn de randen wat meer afgerond. Gebleven is de enkele selfiecamera in de linkerbovenhoek. Een kijkje op de achterkant hebben we niet dus welke veranderingen daar te zien zijn blijft nog even geheim. Verder noemt de bron geen specificaties dus op dat gebied is het even gissen.

OnePlus 8T specificaties

Wel kunnen we enkele aannames doen op basis van het verleden. Zo wordt verwacht dat OnePlus kiest voor de allernieuwste processor van Qualcomm; de Snapdragon 865+. Deze chipset biedt ondersteuning voor 5G dus die functie lijkt hiermee gegarandeerd. Eerder ging het gerucht dat de OnePlus 8T snelladen ondersteunde tot maximaal 65 Watt, een ruime verdubbeling. Voor alle overige specificaties is het wachten op de officiële lancering. Dat zou zomaar deze maand kunnen gebeuren gelet op voorgaande OnePlus-lanceringen. Mogelijk zien we deze OnePlus met codenaam 'Kebab' en typenummer KB2001 dus snel in de winkels.

(via)