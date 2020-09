OnePlus Clover is goedkopere Nord met immense batterij

OnePlus verraste ons enige tijd geleden positief met de introductie van de OnePlus Nord: een goedkope OnePlus met alles wat je vandaag de dag van een smartphone mag verwachten. Behalve dan de belachelijk hoge prijs. Het lijkt erop dat OnePlus daar nog een schepje bovenop wil doen, of beter gezegd: vanaf.

Want volgens de bronnen van AndroidCentral krijgt de OnePlus Nord binnenkort een broertje met een nog lager prijskaartje. Dat zien we uiteraard deels terug in de specificaties maar op één ding heeft OnePlus niet bezuinigd; de batterij. Die moet namelijk uitkomen op 6000 mAh. Nog niet eerder bracht OnePlus een telefoon uit met z'n grote batterij.

OnePlus ziet ruimte voor nog een markt

Het nog onaangekondigde toestel met codenaam 'Clover' zou draaien op een relatief eenvoudige Snapdragon 460-processor en daarmee dus geen 5G-ondersteuning bieden. Het scherm zou een royale 6,52 inch moeten meten en een HD+ resolutie draaien. Het valt ook niet te verwachten dat het hier om een OLED-scherm gaat zoals in de OnePlus Nord. De voor de hand liggende reden; het laag houden van de prijs die op 200 dollar moet uitkomen.

Instap OnePlus

OnePlus zou achterop een drievoudig camerasysteem installeren van 13 + 2 + 2 megapixel. Eén cameramodule minder dan de Nord. Al met al klinkt dit ons als 'instap' in de oren en dat lijkt een markt wat OnePlus niet eerder heeft bediend. Nu gooit de OnePlus Nord momenteel redelijk hoge ogen dus wellicht valt er aan de onderkant van de markt ook nog wat te halen. Verwacht de 'Clover' pas later dit jaar, al is het onduidelijk waar allemaal precies.