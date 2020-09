Samsung kondigt Galaxy M51 met 7000mAh batterij aan

Nee dat is geen typefout. De Samsung Galaxy M51 heeft een batterij met een capaciteit van 7000 mAh. Ter vergelijking; dat is het dubbele van wat in de iPhone 11 Pro Max ligt.

Nu willen we geen appels met peren vergelijken dus terug naar deze Galaxy M51. We hebben het hier om een model uit de Galaxy M-serie dus gericht op millennials die graag online zijn en de tijd willen doden door te gamen. Dan heb je dus een grote accu nodig en Samsung levert die dan ook. Bovendien kun je tussentijds snel bijladen dankzij de 25 Watt snellader.

Het scherm van de Galaxy M51 meet een eveneens ruimte 6,7 inch waarvan de randen lekker dun gebleven zijn. Weg is de notch, die heeft plaats moeten maken voor een subtiel schermgat voor de 32MP selfiecamera. Achterop zitten nog eens 4 camera's; een 64MP hoofdcamera, 12MP ultra-groothoeklens, 5MP dieptecamera en een 5MP macrocamera. De ultra-groothoeklens kent een groothoek van 123° waarmee realistische opnames van bijvoorbeeld landschappen genomen kunnen worden. Samsung Duitsland, waar het toestel online verscheen, maakt verder melding van een octa-core processor met 6 GB aan RAM-geheugen en 128 GB opslag wat met nog eens maximaal 512 GB uitbreidbaar is via een apart verkrijgbare geheugenkaart.

Samsung Galaxy M51 verkrijgbaar

De Samsung Galaxy M51 is verkrijgbaar voor een adviesbedrag van 360 euro in een tweetal glanzende kleuren. Alhoewel, 'kleuren'. Je kunt kiezen tussen wit en zwart. Wanneer we het toestel in de winkel aantreffen is nog onbekend; in heel Europa hebben wij op moment van schrijven nog geen aanbieders gevonden.