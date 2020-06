OnePlus kondigt goedkopere lijn smartphones aan

Met ieder verstreken jaar werden de telefoons van OnePlus telkens een beetje duurder. Daar wil het bedrijf wat aan doen. Zonder ook maar 1 telefoon te tonen kondigt het vandaag een nieuwe lijn met betaalbare smartphones aan.

Waarschijnlijk doelt OnePlus CEO Pete Lau in z'n mail op de OnePlus Z of '8 Lite' of toch een andere naam. Het goedkopere broertje van de OnePlus 8 moet uiteindelijk uit een geheel nieuwe lijn bestaan die vooral gekenmerkt wordt door z'n lage prijs. Hiermee wil OnePlus weer terugkeren naar z'n roots. De eerste OnePlus gold namelijk als echte prijsvechter. High-end hardware voor een zeer scherpe prijs. Maar net als veel andere fabrikanten gaan de prijzen inmiddels richting de duizend euro.

Details nog onbekend

Details over OnePlus' nieuwe serie is er nog niet. Er zijn nog geen producten aangekondigd en specificaties weten we al helemaal nog niet. Zelfs een prijs is nog onbekend. OnePlus geeft wel aan de nieuwe serie eerst in Europa en India uit te brengen. Dit betekent dat Noord- en Zuid-Amerika geduld moeten hebben. Al is er ook een mogelijkheid dat de nieuwe serie daar helemaal niet uitkomt. Zodra we meer weten over de nieuwe OnePlus telefoons dan lees je dat hier.